Экс-директора "Антонова" нужно судить за уничтожение "Мрії" – эксперт

У СБУ есть все основания, чтобы задержать за государственную измену бывшего директора ГП “Антонов”, потому что уничтожение “Мрії” совсем не похоже на обычную халатность. Как рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий, есть подозрения, что руководство "Антонова" сознательно сотрудничало с россиянами. Поэтому и были уничтожены "Мрія" и другие самолеты.

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"Сегодня СБУ ведет расследование. Ее очень интересует, почему Нацгвардию, которая должна была охранять "Мрію", пустили в аэропорт Гостомеля всего за несколько дней до войны, а не за месяц, как планировали? Почему экс-директор "Антонова" затягивал процесс? Конечно, подготовиться до обороны уже не успели. Также интересующий от кого россияне узнали расположение всех блокпостов и точек охраны "Антонова"? Их расстреляли буквально сразу", - отмечает эксперт.

Сейчас по "Мрії" есть несколько уголовных дел в разных структурах. Так, Национальная полиция расследует расследующую служебную халатность директора.

"Но при чем здесь халатность? Это больше похоже на государственную измену. Так что пусть прокуратура отдает все эти дела в СБУ. Говорят, что нынешний руководитель службы Малыш в начале войны сам воевал под Гостомелем. И его лично задело предательство директора "Антонова". Он дал указание довести расследование до конца", - добавил эксперт.

Сегодня Служба безопасности Украины подтвердила, что занимается проверкой бывшего руководства "Антонова". В частности, СБУ сообщила, что он был разоблачен на организации переправки за границу "уклончан".

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник, не вернувшийся в Украину.