Ексдиректора "Антонова" треба судити за знищення "Мрії" – експерт

СБУ має усі підстави, аби затримати за державну зраду колишнього директора ДП “Антонов”, бо знищення “Мрії” зовсім не схоже на звичайну халатність. Як мрія політичний експерт Олексій Голобуцький, є підозри, що керівництво “Антонова” свідомо співпрацювало з росіянами. Через це й було знищено “Мрію” та інші літаки.

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"Сьогодні СБУ веде розслідування. Її дуже цікавить, чому Нацгвардію, яка мала охороняти "Мрію", пустили на аеропорт Гостомелю лише за кілька днів до війни, а не за місяць, як планували? Чому ексдиректор "Антонова" затягував процес? Звісно, підготуватися до оборони вже не встигли. Також цікавить від кого росіяни дізнались розташування усіх блокпостів та точок охорони "Антонова"? Їх розстріляли буквально зразу", - зазначає експерт.

Наразі по "Мрії" є кілька кримінальних справ у різних структур. Так, Національна поліція розслідує розслідує службову халатність директора.

"Але при чому тут халатність? Це більше схоже на державну зраду. Тож хай прокуратура віддає усі ці справи до СБУ. Кажуть, що нинішній керівник служби Малюк на початку війни сам воював під Гостомелем. І його особисто зачепила зрада директора "Антонова". Тож він дав вказівку довести розслідування до кінця", — додав експерт.

Сьогодні Служба безпеки України підтвердила, що займається перевіркою колишнього керівництва "Антонова". Зокрема, СБУ повідомила, що його було викрито на організації переправлення за кордон "ухилянтів".

За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич, який не повернувся до України.