Эксперт: Барабаны за миллион – результат управления районами чиновников из ОП

В Киеве Офис президента намеренно создает хаос в управлении, чтобы городом руководили не избранные, а назначенные. Попытки Банковой подмять местное самоуправление привели к тому, что бомбоубежища в большинстве регионов страны в ужасном состоянии, а чиновники закупают в убежища барабаны за миллион. Об этом заявила политический эксперт Ирина Кушнир.

"Проверка убежищ показала – Офис президента создал хаос в местном самоуправлении государства. Согласно проверке ГСЧС, через почти полтора года полномасштабной войны, бомбоубежища в большинстве регионов страны остаются в ужасном состоянии. Ответственные за них – главы военных администраций, а в Киеве – еще и главы райгосадминистраций. По отношению к громаде вести себя они могут как угодно. Потому что бояться им нужно только того, кто их назначил – главу государства. И закупки в убежища это прекрасно показали: барабаны за миллион гривен, сковородки за 730 тысяч грн, овощерезки по 130 тыс. грн, даже на тряпках для пола и тут "слуги" заработали – закупили тряпок по 700 грн за штуку", - заявила Ирина Кушнир .

Она напомнила, что правительство изменило процедуру назначения глав РГА накануне широкомасштабного вторжения россии, в январе 2022 года. Теперь главы районов назначаются президентом. И уволить их может тоже только президент. В частности, в Киеве мэр Виталий Кличко полностью лишен возможности предлагать кандидатуры глав РГА и влиять на них.

"Почему в случае с Киевом главы РГА себя так ведут? Во-первых, не все знают, что главы РГА являются представителями "слуг народа". Все, что они творят, по их замыслу должно сводиться к одному тезису – это все Кличко. Потому что его все знают, а значит, он за все отвечает. Во-вторых, Офис президента намеренно создает хаос в управлении, чтобы городом руководили не избранные, а назначенные. То есть в Киеве действуют фактически 10 удельных княжеств, на которые город и киевляне, по сути, не влияют. Потому что руководят по факту районами города чиновники из ОП. Барабаны за миллион – результат управления районами Киева чиновниками из ОП", - подчеркнула Ирина Кушнир.

Также Кушнир обратила внимание, что Европарламент уже выразил недовольство ситуацией с местным самоуправлением в Украине. В преддверии заседания СНБО, где Кличко должны были снять с главы КГГА, Европарламент обратился к украинскому президенту с призывом укреплять местное самоуправление.

"Решение этой ситуации вижу простое – отмена решения правительства и возвращение права главе КГГА предлагать кандидатуры председателей РГА, чтобы работала система управления городом. Что касается попыток Офиса подмять все местное самоуправление, то тут встает вопрос демократии, за которую сегодня борется Украина. Не нравится вам Кличко, Филатов, Садовый? Терпите. Их выбирали люди. Хотите изменить – победите на выборах, как это сделали они. Но не уничтожайте местное самоуправление. Иначе будем иметь не только "слуг"-барабанщиков, а целый оркестр на миллиарды гривен. А будут платить за это все граждане. Мы с вами", - подчеркнула Ирина Кушнир.