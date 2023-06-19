Експерт: Барабани за мільйон – результат керування районами чиновників з ОП

В Києві Офіс президента навмисно створює хаос в управлінні, щоб містом керували не обрані, а призначені. Спроби Банкової підім’яти місцеве самоврядування привели до того, що бомбосховища в більшості регіонів країни в жахливому стані, а чиновники закуповують в укриття барабани за мільйон. Про це заявила політична експертка Ірина Кушнір.

"Перевірка укриттів показала - Офіс президента створив хаос в місцевому самоврядуванні держави. Згідно з перевіркою ДСНС, через майже півтора року повномасштабної війни, бомбосховища в більшості регіонів країни залишаються в жахливому стані. Відповідальні за них – голови військових адміністрацій, а в Києві – ще й голови райдержадміністрацій. У відношенні до громади поводити вони себе можуть як завгодно. Бо боятися їм потрібно лише того, хто їх призначив – голову держави. І закупівлі в укриття це прекрасно показали: барабани за мільйон гривень, сковорідки за 730 тисяч грн, овочерізки по 130 тис грн, навіть на ганчірках для підлоги і тут "слуги" заробили – закупили ганчірок по 700 грн за штуку", - заявила Ірина Кушнір.

Вона нагадала, що уряд змінив процедуру призначення голів РДА напередодні широкомасштабного вторгнення росії, в січні 2022 року. Тепер голови районів призначаються президентом. І звільнити їх може теж лише президент. Зокрема, в Києві мера Віталія Кличка повністю позбавлено можливості пропонувати кандидатури голів РДА і впливати на них.

"Чому у випадку з Києвом голови РДА себе так поводять? По-перше, не всі знають, що голови РДА є представниками "слуги народу". Все, що вони коять, за їх задумом має зводитися до однієї тези – це все Кличко. Бо його всі знають, а отже він за все відповідає. По-друге, Офіс президента навмисно створює хаос в управлінні, щоб містом керували не обрані, а призначені. Тобто в Києві діють фактично 10 удільних князівств, на які місто та кияни по суті не впливають. Бо керують по факту районами міста чиновники з ОП. Барабани за мільйон – результат керування районами Києва чиновниками з ОП", - наголосила Ірина Кушнір.

Також Кушнір звернула увагу, що Європарламент вже висловив невдоволення ситуацією з місцевим самоврядуванням в Україні. Напередодні засідання РНБО, де Кличка мали зняти з голови КМДА, Європарламент звернувся до українського президента із закликом зміцнювати місцеве самоврядування.

"Вирішення цієї ситуації вбачаю просте - скасування рішення уряду та повернення права голові КМДА пропонувати кандидатури голів РДА, щоб працювала система управління містом. Що стосується спроб Офісу підім'яти усі місцеве самоврядування, то тут постає питання демократії, за яку сьогодні бореться Україна. Не подобається вам Кличко, Філатов, Садовий? Терпіть. Їх обирали люди. Хочете змінити – здобудьте перемогу на виборах, як це зробили вони. Але не знищуйте місцеве самоврядування. Інакше будемо мати не лише "слуг"-барабанщиків, а цілий оркестр на мільярди гривень. А платитимуть за це все громадяни. Ми з вами", - підкреслила Ірина Кушнір.