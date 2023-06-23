Элитный ЖК по ул. Саксаганский, 78-80 оформлен на структуры, подконтрольные экс-прокурору Олегу Киперу, - вдова бизнесмена

Вдова умершего бизнесмена Александра Ксенофонтова, в который раз обращается к общественности, журналистам и просто неравнодушным гражданам с просьбой вмешаться в ситуацию по аресту ее имущества, в частности, жилому комплексу по ул. Саксаганского 80.

Об этом говорится в очередном, уже четвертом обращении Оксаны Ксенофонтовой в Facebook, передает "Деловая Столица" .

В своем видео потерпевшая рассказывает, что экс-прокурор Киевской городской прокуратуры Олег Кипер хочет присвоить в центре столицы элитную недвижимость ЖК "Патриарх Холл" стоимостью более 20 млн долларов.

Раньше она уже рассказывала, как против нее совершали махинации с другим ее наследственным имуществом. Так, она заявляла, что с помощью связей Кипера с административным ресурсом страны, Шапран С.В. сменил адрес жилого комплекса "Патриарх Холл" по ул. Саксаганского 80 на "Саксаганского 78-80".

Оксана Ксенофонтова уверяет, что группа "Кипер-Шапран", задублировав документы на недвижимость, приступила к активному поиску клиентов, чтобы перепродать недвижимое имущество, принадлежавшее ее покойному мужу Александру Ксенофонтову.

"ДС" приводит ее прямые слова, опубликованные на ее странице Facebook:

" От всего сердца благодарю всех, кто меня поддерживает, за Ваше участие, неравнодушие и добродушные слова и действия! Я ни за что не потеряю надежду на помощь, защиту и установление справедливости, поскольку ни в каком из миров нечестивость чиновников и назначенцев, которые решают судьбы целых народов, не остается безнаказанной долго. К сожалению, границы должностного произвола необъятны, и если для гражданских лиц границы закрыты, то для правоохранителей, прокуроров, судей границ для полного беспредела не существует вообще. Не существует ничего, что формирует нравственные обычаи у чиновников нашего времени. Ни Божественного, ни законодательно определенного, ни человеческого. Я верю, что меня, мои конституционные права, законное право на наследство моего покойного мужа можно защитить на национальном уровне, несмотря на так глубоко укоренившуюся сетку коррупции, которая в ближайшее время прекратит свое циничное разрастание по нашему государству.

Преступная группа во главе с должностным лицом Кипером, в состав которой входит руководитель алюминиевого комбината Шапран С., депутат Одесского областного совета Осипов В., заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве Скороход И., теперь в своей рейдерской деятельности, в устранении моего права на наследство покойного мужа не останутся незамеченными ни властью, ни обществом. Я не устану повторять, что слишком долго закрыты были глаза государства на их злодеяния.

Очевидно, невозможно остановиться в захватничестве, особенно когда площадь жилого комплекса, который при жизни построил мой муж, насчитывает более 10 000 кв.м. Особую привлекательность для Кипера и его заинтересованных друзей составляет расположение этого объекта недвижимости – центр столицы ул. Саксаганского 80. И, как я уже отмечала ранее, соучастник Кипера Шапран сменил адрес жилого комплекса "Патриарх Холл" по ул. Саксаганского 80 на "Саксаганского 78-80". Кто вы друг другу – уже известно. Иерархия в вашей преступной группировке от организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника также очевидна. Вам нужно как можно больше денег, активов, недвижимости, поскольку на рейдерской дороге по завладению моим законным наследием приходится подкармливать многих: элементов иерархии своей группировки, правоохранителей, прокуроров, судей. И как не упомянуть о нотариусах. Чиновничья преступная группа "Кипера и Шапрана", управляя черными нотариусами, задублировала недвижимость по ул. Саксаганского, 80 по адресу "Саксаганского 78-80" и начала активный поиск клиентов, чтобы перепродать украденное недвижимое имущество, которое похищено у моего покойного мужа Александра, похищено у меня. Хочу добавить, что преступная группировка экс-прокурора Кипера реализовала уголовное преступление по дублированию объектов недвижимости не с первого раза, провалив несколько неудачных попыток. Более того, этому предшествовало завладение помещениями инвесторов, которые в соответствии с заключенными инвестиционными договорами при жизни моего мужа должны были быть зарегистрированы собственниками, после ввода дома в эксплуатацию. Среди инвесторов большое количество известных и уважаемых граждан в городе Киев, которые также не могут ничего поделать с безвластием этой преступной группировки и вынуждены скитаться в судах, защищая свои права собственности в ЖК "Патриарх Холл". И я будучи законной супругой состоятельного предпринимателя, из-за корыстной заинтересованности этого круга лиц его бизнесом, ныне – бездомная.

Как бы преступные чиновники во главе с экс-прокурором Кипером не изощрялись в попытках устранить меня от наследования имущества и бизнеса моего покойного мужа, какие бы дерзкие комбинации и схемы по переоформлению долей предприятий наследства не придумывали, сколько бы коррупционной паутины не сплели бы между собой, надо знать, что существует суд, недоступный для ваших бессовестных желаний, выше ваших бесчестных, корыстных, циничных и лживых действий. Не оставлю надежду на справедливое решение, помощь и участие всех уполномоченных должностных лиц, для кого Конституция и Законы Украины – самый высокий источник права, кто, давая присягу по-истине, посвящает свою деятельность служению Украинскому народу и Украине, кто добросовестно способствует утверждению верховенства права, законности. и правопорядка, защищает права и свободы каждого человека, каждого гражданина нашего государства. Потеря почвы под ногами не превозносит вас к тем, кто управляет жизнями людей, и как бы ни хотелось казаться всевластными небожителями, вас выдала ваша приземленная жажда денег и имущества моей семьи"

Напомним, Олега Кипера было люстрировано , но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.