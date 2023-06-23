Елітний ЖК у Києві по вул. Саксаганського, 78-80 оформлено на структури, підконтрольні екс-прокурора Олега Кіпера, - вдова бізнесмена

Вдова померлого бізнесмена Олександра Ксенофонтова, вкотре звертається до громадськості, журналістів і просто небайдужих громадян із проханням втрутитися в ситуацію щодо арешту її майна, зокрема житлового комплексу по вул. Саксаганського 80.

Про це йдеться у черговому, вже четвертому зверненні Оксани Ксенофонтової у Facebook, передає "Ділова Столиця".

У своєму відео потерпіла розповідає, що експрокурор Київської міської прокуратури Олег Кіпер хоче привласнити в центрі столиці елітну нерухомість ЖК "Патріарх Холл" вартістю понад 20 млн доларів.

Раніше вона вже розповідала, як проти неї здійснювали махінації з іншим її спадковим майном. Так, вона заявляла, що за допомогою зв’язків Кіпера з адміністративним ресурсом країни, Шапран С.В. змінив адресу житлового комплексу "Патріарх Холл" по вул. Саксаганського 80 на "Саксаганського 78-80".

Оксана Ксенофонтова запевняє, що група "Кіпер-Шапран", задублювавши документи на нерухомість, розпочали активний пошук клієнтів, щоб перепродати нерухоме майно, що належало її покійному чоловікові Олександру Ксенофонтову.

"ДС" наводить її прямі слова опубліковані на її сторінці Facebook:

"Від усього серця дякую всім, хто мене підтримує, за Вашу участь, небайдужість та добродушні слова та дії! Я ні за що не втрачу надію на допомогу, захист та встановлення справедливості, оскільки ні в якому із світів нечестивість посадовців та назначенців, які вирішують долі цілих народів, не залишається безкарною довго. На жаль, межі посадового свавілля неосяжні, і якщо для цивільних громадян кордони закриті, то для правоохоронців, прокурорів, суддів кордонів для повного беззаконня не існує взагалі. Не існує нічого, що формує моральні звичаї у посадовців нашого часу. Ні Божественного, ні законодавчо визначеного, ні людського. Я вірю, що мене, мої конституційні права, законне право на спадщину мого покійного чоловіка можливо захистити на національному рівні, незважаючи на так глибоко укорінену сітку корупції, що найближчим часом припинить своє цинічне розростання по нашій державі.

Злочинна група на чолі з посадовцем Кіпером, до складу якої входить керівник алюмінієвого комбінату Шапран С., депутат Одеської обласної ради Осіпов В., заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби в м.Києві Скороход І., тепер в своїй рейдерській діяльності, в усуненні мого права на спадщину покійного чоловіка не залишаться непоміченими ні владою, ні суспільством. Я не втомлюся повторювати, що занадто довго заплющеними були очі держави на їх злодіяння.

Вочевидь, неможливо зупинитись в загарбництві, особливо, коли площа житлового комплексу, який при житті збудував мій чоловік, налічує більше 10 000 кв.м. Особливу привабливість для Кіпера та його зацікавлених друзів складає розташування цього обʼєкту нерухомості – центр столиці вул.Саксаганського, 80. І як я вже зазначала раніше, співучасник Кіпера Шапран змінив адресу житлового комплексу "Патріарх Холл" по вул. Саксаганського 80 на "Саксаганського 78-80". Хто ви є друг другу – вже відомо. Ієрархія в вашому злочинному угрупуванні від організатора, виконавця, підбурювача та пособника також очевидна. Вам потрібно якомога більше грошей, активів, нерухомості, оскільки на рейдерській дорозі по заволодінню моєю законною спадщиною приходиться прикормлювати багатьох: елементів ієрархії свого угрупування, правоохоронців, прокурорів, суддей. І як не згадати про нотаріусів. Посадова злочинна група "Кіпера та Шапрана", керуючи чорними нотаріусами, задублювала нерухомість по вул. Саксаганського, 80 під адресою "Саксаганського 78-80" та розпочала активний пошук клієнтів, щоб перепродати викрадене нерухоме майно, викрадене в мого покійного чоловіка Олександра, викрадене в мене. Хочу додати, що злочинне угрупування екс-прокурора Кіпера реалізувала кримінальний злочин з дублювання обʼєктів нерухомості не з першого разу, проваливши декілька невдалих спроб. Більш того, цьому передувало заволодіння приміщеннями інвесторів, які відповідно до укладених інвестиційних договорів при житті мого чоловіка, мали б бути зареєстровані власниками, після уведення будинку в експлуатацію. Cеред інвесторів велика кількість відомих та поважних громадян в міста Київ, які також не можуть нічого вчинити з безвладдям цього злочинного угрупування та вимушені поневірятися в судах, захищаючи свої права власності в ЖК "Патріарх Холл" І я будучі законною дружиною заможного підприємця, через корисну зацікавленість цього кола осіб його бізнесом, нині – бесхатько.

Як би злочинні посадовці на чолі з екс-прокурором Кіпером не витончувались в спробах усунути мене від спадкування майна та бізнесу мого покійного чоловіка, які б зухвалі комбінації та схеми по переоформленню часток підприємств спадщини не вигадували, скільки би корупційного павутиння не сплели би між собою, треба памʼятайти, що існує суд, недоступний для ваших безсовістних бажань, вищій за ваші бесчестні, корисливі, цинічні та брехливі дії. Не залишу надію на справедливе вирішення, допомогу та участь всіх уповноважених посадових осіб, для кого Конституція та Закони України – найвище джерело права, хто, даючи присягу по-істині присвячує свою діяльність служінню Українському народові і Україні, хто сумлінно сприяє утвердженню верховенства права, законності та правопорядку, захищає права і свободи кожної людини, кожного громадянина нашої держави. Втрата землі під ногами не звеличує вас до тих, хто управляє життями людей, і як би не хотілось здаватися всевладними небожителями, вас видала ваша приземлена спрага до грошей та майна моєї родини"

Нагадаємо, Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.