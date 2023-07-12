Еврокомиссия: для восстановления Украины потребуется цифровизация и борьба с коррупцией, как в законе 5655

Европейская комиссия поддерживает намерения Украины реформировать строительную отрасль в части цифровизации, увеличения прозрачности и борьбы с коррупцией. Об этом во время встречи с украинской делегацией заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман, сообщает пресс-служба Минвосстановления. По данным ведомства, с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии обсудили ряд актуальных вопросов восстановления и реформы градостроительства, в частности преимущества законопроекта 5655.

Стороны обсудили участие Евросоюза в восстановлении Украины, улучшении прозрачности и подотчетности процесса восстановления, в частности, через имплементацию реформы градостроительства. По словам Александра Кубракова, перед Украиной стоят колоссальные вызовы восстановления и нужно как можно скорее провести реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность проектов восстановления, создающих честный рынок и конкурентную среду, говорится в сообщении.

«Мы предлагаем системное решение для реформирования – закон 5655. Он закрепляет цифровизацию и автоматизацию как базовые направления изменений в строительной отрасли. Максимальное устранение человеческого фактора и повышение ответственности за незаконные решения позволит свести к минимуму коррупционные риски. Я благодарю европейских партнеров за возможность диалога о возобновлении с европейскими парламентариями. Важно услышать, что прозрачность и подотчетность наши общие ценности в восстановлении Украины», — цитирует Кубракова пресс-служба.

По данным ведомства, в ходе разговора была отмечена эффективность первого этапа градостроительной реформы – внедрение электронной государственной системы в сфере строительства при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS». По данным аналитиков проекта, реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 миллиарда гривен в год, а экономия для Украинского государства - 9,6 миллиарда гривен.

По словам Герта Яна Купмана, он искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины и намерения реформировать строительную отрасль. «Мы подтверждаем важность цифровизации и борьбы с коррупцией при сохранении децентрализации, способствующей надлежащему управлению. Понятно, что новый и современный подход будет необходим для решения этого беспрецедентного масштаба проблем, связанных с восстановлением. Он должен опираться на плодотворное сотрудничество между различными заинтересованными сторонами на местном и центральном уровнях, включая власти, частный сектор и общественные организации. Мы призываем все заинтересованные стороны рассмотреть важные вопросы, которые все еще поднимает закон, как по сути, так и по процессу», – сказал Купман.

Также стороны обсудили поддержку закона 5655 среди небольших и средних громад Украины, которые начали частичное восстановление и нуждаются в внедрении цифровых инструментов подотчетности.

Во встрече приняли участие также Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем, глава ГИАГ Александр Новицкий, руководители проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах .

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