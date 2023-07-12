Єврокомісія: для відновлення України потрібні будуть цифровізація і боротьба з корупцією, як в законі 5655

Європейська комісія підтримує наміри України реформувати будівельну галузь у частині цифровізації, збільшення прозорості і боротьби з корупцією. Про це під час зустрічі з українською делегацією заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман, повідомляє прес-служба Мінвідновлення. За даними відомства, з депутатами Європарламенту та представниками Єврокомісії обговорили низку актуальних питань відновлення та реформи містобудування, зокрема, переваги законопроекту 5655.

Сторони обговорили участь Євросоюзу у відбудові України, покращення прозорості та підзвітності процесу відновлення, зокрема через імплементацію реформи містобудування. За словами Олександра Кубракова, перед Україною стоять колосальні виклики відбудови і потрібно якомога швидше провести реформи, які забезпечують прозорість та підзвітність проєктів відновлення, створюють чесний ринок і конкурентне середовище, йдеться в повідомленні.

«Ми пропонуємо системне рішення для реформування — закон 5655. Він закріплює цифровізацію та автоматизацію як базові напрямки змін у будівельній галузі. Максимальне усунення людського фактору та підвищення відповідальності за незаконні рішення дозволить мінімізувати корупційні ризики. Я дякую європейським партнерам за можливість діалогу про відновлення з європейськими парламентарями. Важливо почути, що прозорість та підзвітність є нашими спільними цінностями у відбудові України», — цитує Кубракова прес-служба.

За даними відомства, у ході розмові була відзначена ефективність першого етапу містобудівної реформи – запровадження електронної державної системи в сфері будівництва за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». За даними аналітиків проєкту, реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва сягає 1,5 мільярда гривень на рік, а економія для Української держави — 9,6 мільярда гривень.

За словами Герта Яна Купмана, він щиро підтримує євроінтеграційні наміри України, а також наміри реформувати будівельну галузь. «Ми підтверджуємо важливість цифровізації та боротьби з корупцією при збереженні децентралізації, яка сприяє належному управлінню. Зрозуміло, що новий і сучасний підхід буде необхідним для вирішення цього безпрецедентного масштабу проблем, пов’язаних з відбудовою. Він має опиратися на плідну співпрацю між різними зацікавленими сторонами на місцевому та центральному рівнях, включаючи органи влади, приватний сектор та громадські організації. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони розглянути важливі питання, які все ще піднімає закон, як щодо суті, так і щодо процесу», – сказав Купман.

Також сторони обговорили підтримку закону 5655 серед невеликих та середніх громад України, які почали часткове відновлення та потребують впровадження цифрових інструментів підзвітності.

У зустрічі взяли участь також Міністра цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк, голова Держагентства з відновлення Мустафа Найєм, голова ДІАМ Олександр Новицький, керівники проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

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