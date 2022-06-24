Европейские и азиатские заказчики из-за войны с осторожностью относятся к производителям из Украины, – Анна Юрчук, "Эквитестлаб"

Европейский и азиатский бизнес видит определенные риски в сотрудничестве с украинскими производителями из-за российско-украинской войны. Что затрудняет продвижение продукции на внешние рынки. Об этом в интервью 24-му каналу отметила Анна Юрчук, директор компании "Эквитестлаб" (производитель ИФА-тестов EQUI).

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"Мы планируем выйти как на европейский рынок, так и на азиатский рынки. Решение о снятии на год квот и пошлин для Украины Евросоюз принял недавно, поэтому "Эквитестлаб" сейчас оценивает потенциал в этом направлении. И хотя наша продукция сертифицирована по европейским техническим регламентам, европейские заказчики с осторожностью относятся к производителям из Украины" , – сказала она.

Как пояснила Анна Юрчук, иностранные контрагенты оценивают свои риски исходя из следующего: если заплатить средства украинскому поставщику, выполнит ли он свои обязательства через военные действия. В частности, европейцы подписывают преимущественно контракты, рассчитанные на долговременные и стабильные отношения. А украинские компании с этой точки зрения находятся в зоне риска.

"Сейчас проводим переговоры с вьетнамскими заказчиками. Во Вьетнаме свое законодательство в сфере технического регулирования продукции. Нужно оформить многие документы для регистрации тех же ИФА-наборов на их рынке. Мы подали необходимые документы, а вьетнамские регуляторы запустили процедуру регистрации. Но они также говорят, что "мы не прекращаем эту процедуру, но и не продвигаем, потому что это рискованно", – рассказывает директор "Эквитестлаба".

Она считает, что правительство и парламентарии должны находить рычаги, как помочь украинскому бизнесу и поддержать экономику. Сосредоточиться на продвижении интересов украинского бизнеса за границей. Например, по ее мнению, экспортно-кредитное агентство могло бы заниматься предоставлением государственных гарантий, которые помогут при заключении экспортных контрактов.

Как отмечается в интервью, "Эквитестлаб" до войны планировал расширить производство за счет нового участка в Гостомеле. Но имущество компании там было повреждено во время боевых действий. После деоккупации города-героя Анна Юрчук, при поддержке Александра Васюка, юриста и общественного деятеля (член команды Зеленского), организовала волонтерскую помощь местной общине (подробнее см. в видео ниже).

"Мы арендуем площадь под производственные нужды в Киеве. По мере развития компании решили наладить деятельность полностью на собственных объектах. До войны приобрели в Гостомеле участок со зданиями. Разработали план запуска и переноса туда производственных мощностей. Начали реконструкцию и расширение площадей зданий" , – говорит Анна Юрчук.

У компании уже есть разрешения на маркировку европейским знаком качества CE для большого количества ИФА-тестов EQUI. То есть, продукция соответствует европейским стандартам безопасности и прошла регистрацию на территории Европейского Союза, получив Сертификаты соответствия Директиве 98/79/ЕС о медицинских приборах для диагностики in vitro. За счет производственного участка в Гостомеле "Эквитестлаб" планировал усовершенствовать практику интеграции с европейским рынком, получив маркировку на весь ассортимент продукции.