Європейські та азійські замовники через війну з обережністю ставляться до виробників з України, – Анна Юрчук, "Еквітестлаб"

Європейський та азійський бізнес вбачає певні ризики у співпраці з українськими виробниками через російсько-українську війну. Що затрудняє просування продукції на зовнішні ринки. Про це в інтерв’ю 24-му каналу зазначила Анна Юрчук, директорка компанії "Еквітестлаб" (виробник ІФА-тестів EQUI).

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"Ми плануємо вийти як на європейський ринок, так і на азійський ринки. Рішення про зняття на рік квот та мит для України Євросоюз ухвалив недавно, тому "Еквітестлаб" наразі оцінює потенціал у цьому напрямку. І хоча наша продукція сертифікована за європейськими технічними регламентами, європейські замовники з обережністю ставляться до виробників з України", – сказала вона.

Як пояснила Анна Юрчук, іноземні контрагенти оцінюють свої ризики виходячи з наступного: якщо заплатити кошти українському постачальнику, то чи виконає він свої зобов’язання через військові дії. Зокрема, європейці підписують переважно контракти, які розраховані на довготривалі та стабільні відносини. А українські компанії з цієї точки зору наразі перебувають у зоні ризику.

"Зараз проводимо переговори з в'єтнамськими замовниками. У В’єтнамі своє законодавство у сфері технічного регулювання продукції. Потрібно оформити багато документів для реєстрації тих же ІФА-наборів на їхньому ринку. Ми подали необхідні документи, а в’єтнамські регулятори запустили процедуру реєстрації нашої продукції. Але вони також кажуть, що «ми не припиняємо цю процедуру, але і не просуваємо, бо це ризиковано", – розповідає директорка "Еквітестлабу".

Вона вважає, що уряд та парламентарі повинні знаходити важелі як допомогти українському бізнесу та підтримати економіку. Зосередитись на просуванні інтересів українського бізнесу за кордоном. Наприклад, на її думку, Експортно-кредитне агентство могло б займатись наданням державних гарантій, які допоможуть при укладанні експортних контрактів.

Як зазначається в інтерв’ю, "Еквітестлаб" до війни планував розширити виробництво за рахунок нової дільниці у Гостомелі. Але майно компанії там було пошкоджене під час бойових дій. Після деокупації міста-героя Анна Юрчук, за підтримки Олександра Васюка, юриста та громадського діяча (член команди Зеленського), організувала волонтерську допомогу місцевій громаді (детальніше див. у відео нижче).

"Ми орендуємо площу під виробничі потреби у Києві. По мірі розвитку компанії вирішили налагодити діяльність повністю на власних об’єктах. До війни придбали у Гостомелі ділянку з будівлями. Розробили план запуску та переносу туди виробничих потужностей. Почали реконструкцію та розширення площ будівель", – каже Анна Юрчук.

Компанія вже має дозволи на маркування європейським знаком якості CE для великої кількості ІФА-тестів EQUI. Тобто продукція відповідає європейським стандартам безпеки та пройшла реєстрацію на території Європейського Союзу, отримавши Сертифікати відповідності Директиві 98/79/ЕС про медичні прилади для діагностики in vitro. За рахунок виробничої дільниці у Гостомелі "Еквітестлаб" планував удосконалити практику інтеграції з європейським ринком, отримавши маркування на весь асортимент продукції.