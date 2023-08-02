Фракция ЕС в Киевсовете отреагировала на обвинения в адрес депутатов-военнослужащих: "Уклонисты преследуют добровольцев"

Депутаты Киевсовета из фракции "Европейская солидарность" считают обвинения в адрес коллег-военнослужащих попыткой ликвидировать местное самоуправление в Киеве. Об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном на сайте партии.

"Сегодня следователи ДБР объявили обвинение депутатам, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева. Мы, депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, считаем преследование наших коллег-военнослужащих ВСУ попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА", – говорится в заявлении фракции.

Депутаты подчеркивают, что, предъявив подозрение этим военнослужащим, ДБР вышло за рамки закона и здравого смысла. Потому что речь идет о депутатах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в территориальную оборону и стали на блокпостах на защите Киева. Когда российские войска отступили от Киева, эти военнослужащие приказом командира были переведены в распоряжение Киевской ВГА.

"Примечательно также, что именно ДБР, сотрудники которого за сутки до полномасштабного вторжения сожгли все документы и свалили из Киева в район Лычаковского суда Львова, не видит депутатов местных советов и бывших чиновников власти, которые реально ни дня не служили в ВСУ, а обвиняет в "уклонении от воинской службы" реальных военнослужащих-добровольцев!" - подчеркивают депутаты.

Они отмечают, что мера пресечения, которую избрала прокуратура, "откровенно издевательская".

"Арест 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета", - говорится в заявлении фракции ЕС.

Депутаты считают, что главная цель власти – "руками ДБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать полномочия ВГА".

"Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одну из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", - подчеркивают во фракции.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило трем депутатам Киевсовета о подозрении в уклонении от воинской службы. Их обвиняют в том, что они якобы в течение года не являлись на службу в воинскую часть, а несли ее в Киевской городской военной администрации.