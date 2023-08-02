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Фракція ЄС в Київраді відреагувала на звинувачення на адресу депутатів-військовослужбовців: "Ухилянти переслідують добровольців"
Депутати Київради з фракції "Європейська солідарність" вважають звинувачення на адресу колег-військовослужбовців намаганням ліквідувати місцеве самоврядування в Києві. Про це йдеться у заяві фракції, опублікованій на сайті партії.
"Сьогодні слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам, які проходять службу в одній з військових частин Києва. Ми, депутати фракції "Європейська Солідарність" у Київраді, вважаємо переслідування наших колег-військовослужбовців ЗСУ спробою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження ВЦА", - йдеться у заяві фракції.
Депутати підкреслюють, що, пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло за рамки закону і здорового глузду. Бо йдеться про депутатів, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в територіальну оборону і стали на блокпостах на захисті Києва. Коли російські війська відступили від Києва, ці військовослужбовці наказом командира були переведені у розпорядження Київської ВЦА.
"Прикметно також, що саме ДБР, співробітники якого за добу до повномасштабного вторгнення спалили всі документи і звалили з Києва в район Личаківського суду Львова, не бачить тих депутатів місцевих рад і колишніх чиновників влади, які реально ні дня не служили в ЗСУ, а звинувачує в "ухилянні від військової служби" реальних військовослужбовців-добровольців!" - наголошують депутати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вони зазначають, що запобіжний захід, який обрала прокуратура, є "відверто знущальним".
"Арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради", - йдеться у заяві фракції ЄС.
Депутати вважають, що головна мета влади – "руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА".
"Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні. Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних", - підкреслюють у фракції.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило трьом депутатам Київради про підозру в ухиленні від військової служби. Їх звинувачують у тому, що вони нібито впродовж року не з’являлись на службу у військову частину, а несли її у Київській міській військовій адміністрації.