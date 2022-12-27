Градостроительная реформа приводит законодательство к европейской практике – юрист

Принятый Верховной радой проект закона 5655, предусматривающий реформирование отношений в сфере строительства и градостроения, внедряет в Украине модель, работающую в странах Европы, и позволит существенно снизить коррупционные риски в этом секторе. Такое мнение в блоге на Цензор.нет высказала руководитель практики строительства, защиты окружающей среды и устойчивого развития юридической компании ASTERS Анжелика Ливицкая.

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«Законопроект по своей сути переводит Украину из советского режима "когда на каждый шаг получи разрешение" (что и является источником коррупции) в режим владелец/пользователь земельного участка сразу получает все условия и ограничения строительства, в том числе перечень всех возможных типов объектов, которые допускается строить на его участке. Такая модель применяется в странах Европы и позволяет значительно сократить сроки реализации проектов строительства, минимизирует коррупцию и дает возможность отслеживать долгосрочный публичный интерес развития и планирования территорий», - говорится в сообщении.

Ливицкая также опровергает ряд замечаний критиков документа. В частности, относительно того, что проект не проходил общественное обсуждение и необходимы экспертизы. Юрист отмечает, что сама была привлечена по меньшей мере к семи обсуждениям документа, так же обсуждение проходило и в Европейской бизнес ассоциации, Конфедерации строителей Украины, и в других экспертных кругах.

«Что касается прохождения необходимых экспертиз – они также были проведены. Ссылка на то, что законопроект изменился со времени его проведения экспертизы и до момента его окончательного принятия корректны. Но это происходит со всеми законопроектами, не правда ли? Коллеги по юридическому цеху это подтвердят», – добавляет Ливицкая.

Относительно критики со стороны архитекторов, права которых законопроектом якобы ущемляются, юрист тоже не согласна с такой формулировкой. «Фактически архитекторы считают, что законопроект предполагает, что договор на разработку проекта является одновременно авторским и будет давать застройщику право требовать от разработчика передать имущественные авторские права, как условие его найма… Вместо этого законопроект дает возможность дополнительно автору передать свои имущественные права интеллектуальной собственности по договору другому лицу», - отмечает эксперт. По ее словам, это связано с тем, что часто архитекторы требуют у застройщиков больших средств за согласование на просмотр проекта.

Также Ливицкая отметила, что не соответствуют действительности и заявления органов местного самоуправления об ущемлении их прав в новом проекте.

«Что предлагает законопроект дополнительно по работе органов местного самоуправления? Что в случае, если по объекту получено право на выполнение строительных работ - ОМС инициирует проверку, которая осуществляется соответствующим органом градостроительного контроля, а при необходимости инициирует проверку в рамках государственного градостроительного надзора. В случае, если по объекту не получено право на выполнение строительных работ - осуществляет проверку по объекту строительства и даже может вынести решение о демонтаже (сносе) незаконного объекта», - пишет юрист, отмечая, что о сужении прав не говорится.

Еще один обсуждаемый аспект – вопрос сохранения культурного наследия. «Ситуация здесь пока патовая. С одной стороны ОМС очень плохо контролируют надлежащее использование культурного наследия (когда объекты культурного наследия были доведены до состояния "упало"). С другой стороны, любые запросы застройщиков на получение согласований от органов культурного наследия как-то "постоянно - системно" теряются в тех же органах. … законопроектом предусмотрены определенные временные ограничения и определены процедурные вопросы взаимодействия органов культурного наследия. Это, надеюсь, их как-то организует», - написала Ливицкая.

Также, по ее словам, законопроектом предусмотрено увеличение уровня штрафов в разы за нарушение градостроительного законодательства. По мнению эксперта, причина безнаказанности застройщиков, реализующих проекты на самозахваченных участках – в том, что за это они получают символические штрафы в несколько тысяч гривен. «Что это по сравнению со средствами, которые он привлек от инвесторов и "сэкономил" не внося арендную плату за земельный участок. А потом мы долго годами ищем юридическое решение для более 40 самостроев одного очень ловкого застройщика. И это только в Киеве», – написала Ливицкая.

«Да законопроект сложный и очень комплексный. Да, его обработка требует значительного времени, высокого уровня профессиональных знаний, но это не означает, что он плохой. Он замечательный. И очень нужен», - подытожила автор.