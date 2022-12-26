Зеленского поставили перед выбором: ветировать 5655 или поддержать коррупционную схему, – эксперт о заявлении послов G7

Послы G7 поставили Президента Владимира Зеленского перед выбором: ветировать закон 5655, урезающий полномочия громад, или стать на сторону авторов закона, которым проталкивается большая коррупционная схема. Об этом рассказал экс-нардеп Александр Черненко у себя в Facebook , ссылаясь на заявление послов «Большой семерки».

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам экс-нардепа Александра Черненко, таким образом послы стран «Большой семерки» показали невосприятие закона 5655, который существенно урезает права местного самоуправления.

«Когда послы стран «Большой семерки» после встречи с вице-премьер-министром - министром развития громад Александром Кубраковым и вице-премьер-министром - Минцифры Михаилом Федоровым говорят о необходимости сохранить полномочия громад, в переводе с дипломатического это означает, что G7 совсем не в восторге от граднасильственного закона 5655. Именно этот закон сейчас лежит у Президента на столе, ожидая принятия или вето», - пишет Черненко.

Александр Черненко отмечает, что после заявления послов G7 Президент Владимир Зеленский оказался перед выбором.

«Первое – это учесть позицию международных партнеров, поддержать обращение Ассоциации городов Украины о применении права вето к 5655 и петицию граждан Украины, которая набрала необходимые 25 000 голосов в первые сутки голосования. Или второе: стать на сторону авторов законопроекта 5655, которым проталкивается большая коррупционная схема», - отмечает Черненко.