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Из-за уголовного преследования руководства Украинской ассоциации футбола и президента УАФ Андрея Павелка, в частности, Украина может потерять шанс на участие в заявке на проведение Чемпионата мира по футболу - 2030.

Такое предположение делает британское издание The Guardian, подчеркивая, что претензии вменяемые сегодня Павелко уже были ранее расследованы на протяжении 4 лет.

Издание указывает, что на этой неделе к Андрею Павелко и к генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому суд применил меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения денежного залога в размере 200 тыс. фунтов. Также The Guardian отмечает, что именно "по заявке Павелко Украина, которая с 24 февраля переживает полномасштабное вторжение России, должна была принять одну из групп турнира (ЧС -2030)".

"Это событие (избрание мер пресечения), вероятно, аннулирует совместную заявку Украины с Испанией и Португалией на совместное проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, что была санкционирована президентом страны Владимиром Зеленским", - пишет The Guardian.

Кроме прочего, британская газета напоминает, что претензии правоохранителей к Павелко и Записоцкому касаются якобы переплат со стороны УАФ в адрес арабской компании SDT, хотя переплат не было, так как деньги на самом деле Ассоциации были возвращены.

"Деньги не появились на балансе УАФ только потому, что они были выплачены через третью компанию Softex бывшему итальянскому судье Пьерлуиджи Коллине, который был кредитором (УАФ). Нет никаких предположений о правонарушениях со стороны Коллины, который курировала судейство в украинском футболе с 2012 по 2015 год", - подчеркивает The Guardian.

Ссылаясь на заявление Украинской ассоциации футбола, The Guardian повторно пишет о причастности пророссийских политиков к текущему уголовному преследованию президента УАФ, связывая это с активной антироссийской позицией Павелко.

"По данным ФИФА, он (Павелко) даже ушел в отставку после того, как ему было предписано заплатить штраф за "публичную критику решения", принятого коллегами по дисциплинарному комитету в пользу России (касательно ЧС)", — отмечает The Guardian.

Издание напоминает, что еще в прошлом месяце президент УЕФА Александр Чеферин заявку Испании и Португалии на проведение ЧС (к которой присоединилась и Украина) называл "выигрышной".

Напомним, что за Андрея Павелко в день решения суда о мере пресечения был внесён залог. Поэтому в тот же день он уже находился на рабочем месте и проводил в УАФ заседания, посвящённые вопросам ЧС-2030, в том числе.

В футбольной Асоциации оказываемое уголовное давление на Павелко называют политическим заказом, отмечая, что выгодно это представителям пророссих сил, желающих, в том числе, лишить Украину шанса на проведения ЧС.