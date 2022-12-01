Через кримінальний тиск на Павелка Україна, ймовірно, втратить шанс на проведення ЧС-2030 - The Guardian

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Через кримінальне переслідування керівництва Української асоціації футболу та президента УАФ Андрія Павелка, зокрема, Україна може втратити шанс на участь у заявці на проведення Чемпіонату світу з футболу – 2030.

Таке припущення робить британське видання The Guardian, наголошуючи, що претензії, які сьогодні закидають Павелку, вже були раніше розслідувані протягом 4 років.

Видання зазначає, що цього тижня до Андрія Павелка та до генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького суд застосував запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення грошової застави у розмірі 200 тис. фунтів. Також The Guardian зазначає, що саме "за заявкою Павелко Україна, яка з 24 лютого переживає повномасштабне вторгнення Росії, мала прийняти одну з груп турніру (НС -2030)".

"Ця подія (обрання запобіжних заходів), ймовірно, анулює спільну заявку України з Іспанією та Португалією на спільне проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, що була санкціонована президентом країни Володимиром Зеленським", - пише The Guardian.

Окрім іншого, британська газета нагадує, що претензії правоохоронців до Павелка та Запісоцького стосуються нібито переплат з боку УАФ на адресу арабської компанії SDT, хоча переплат не було, оскільки гроші насправді Асоціації повернули.

"Гроші не з'явилися на балансі УАФ тільки тому, що вони були виплачені через третю компанію Softex колишньому італійському судді П'єрлуїджі Колліні, який був кредитором (УАФ). рік", - наголошує The Guardian.

Посилаючись на заяву Української асоціації футболу, The Guardian повторно пише про причетність проросійських політиків до кримінального переслідування президента УАФ, пов'язуючи це з активною антиросійською позицією Павелка.

"За даними ФІФА, він (Павелко) навіть пішов у відставку після того, як йому було наказано заплатити штраф за "публічну критику рішення", ухваленого колегами з дисциплінарного комітету на користь Росії (щодо НС)", - зазначає The Guardian.

Видання нагадує, що ще минулого місяця президент УЄФА Олександр Чеферін заявку Іспанії та Португалії на проведення НС (до якої приєдналася і Україна) називав "виграшною".

Нагадаємо, що за Андрія Павелка в день рішення суду про запобіжний захід було внесено заставу. Тому того ж дня він уже перебував на робочому місці та проводив в УАФ засідання, присвячені питанням НС-2030, у тому числі.

У футбольній Асоціації чинний кримінальний тиск на Павелка називають політичним замовленням, зазначаючи, що вигідно це представникам проросських сил, які бажають, у тому числі, позбавити Україну шансу на проведення НС.