Какой криминал оставил после себя в Золотоноше нардеп-«слуга» Войцеховский: подробности громких скандалов

Три мэрских каденции и работа парламентария в ВР породили «коррупционный помет» в городе и в округе избранника

В последнее время народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Виталий Войцеховский все чаще стал упоминаться в отечественных медиа. Причем это происходит не благодаря каким-либо успехам в работе парламентария (согласно мониторингу, избранник не выполнил ни одного обещания ). А из-за каких-то сомнительных кулуарных игр, ссор с некоторыми своими коллегами по сессионному залу ВР и рейдерские войны, в одну из которых пришлосьвмешиваться даже руководству политсилы Зеленского и Минюста.

Напомним, 31 октября 2021 года на досрочных выборах в Раду в 197-м округе Черкасской области (части Золотоношского и Черкасского районов) уверенно победил кандидат от провластной «СН», городской голова г. Золотоноша Виталий Войцеховский. До этого он был мэром города три каденции подряд.

Приспособленчество как политическое кредо

« Войцеховский ориентируется на президентов, а не общину», – грустно шутят жители Золотоноши. И они правы, потому что своей политической деятельности Виталий Войцеховский должен благодарить Виктору Януковичу. В 2010 году, когда он впервые баллотировался на пост городского головы, хоть и был выдвиженцем мало известной партии “Союз. Чернобыль. Украина”, и о поддержке его кандидатуры объявляла всесильная в то время Партия регионов.

Местные говорят, что господин Войцеховский отблагодарил туловищских регионалов тем, что согласился возглавить городскую организацию ПР и клялся до конца жизни быть ей верным.

Отметим, способность к политическому приспособлению Виталия Войцеховского стала темой. для интернет-шуток и многочисленных мемов .

Как Войцеховский обманул избирателей

В ключи политической акробатики Войцеховского вернемся в 2021 год. Тогда, баллотируясь от уже очередной провластной партии, Войцеховский получил голоса 46,95% избирателей, оставив далеко позади своего основного конкурента Владислава Голуба с 25,44%.

Но мнения жителей Золотоноши относительно баллотирования Войцеховского в Верховную Раду Украины разделились: одна часть была против, не желая терять уже известного городского голову, другие – горячо поддерживали из-за желания избавиться от фигуры, зажавшей, так сказать, в своих «объятиях» общественный и бизнес развитие города.

Но, как известно, в итоге ошиблись обе стороны: Войцеховский был избран и формально он потерял должность городского головы, но неформально контроль за городом он все равно сохранил, блокируя проведение новых выборов городского головы. Особенности украинского законодательства в части местного управления отличаются максимальной лояльностью: получив другой мандат, мэр де-факто контролирует власть до новых выборов, продолжая выполнять полномочия мэра. Новые выборы может назначить только Верховная Рада Украины, где новое, уже второе, кресло занял Войцеховский. Выходит, замкнутый круг. А тут еще война…

Авгиевые конюшни Войцеховского в Золотоноше

Но гипотетически, если представить, что новые выборы городского головы состоятся в ближайшее воскресенье, возникает логичный простой вопрос, в каком состоянии Войцеховский оставляет городское хозяйство своему преемнику.

Во-первых, стоит учесть то, о чем говорят собственно сами жители Золотоноши. По мнению горожан, новому мэру (если он не будет зависеть от нардепа Войцеховского) придется «вычистить» руководство всех коммунальных предприятий города. Не секрет, что нынешние руководители сосредоточены на «благодарности» бывшему мэру за свое назначение, из-за чего существенно страдает качество предоставленных гражданам услуг.

Во-вторых, новый глава города должен разобраться с поставкой социально важных товаров и услуг, а также проверить их ценообразование. В этом контексте не лишним будет напомнить, что поставка лекарственных и медицинских препаратов в коммунальное некоммерческое предприятие «Золотоношская многопрофильная больница» Золотоношского городского совета господин Войцеховский поручил компании, которая принадлежит его сыну Александру и руководствуется его женой Людмилой.

В-третьих, нужно довести до логического завершения уголовные производства, возбужденные по результатам деятельности чиновников, назначенных бывшим мэром.

Как стало известно общественности, наиболее резонансны следующие эпизоды:

- уголовное производство 1201625000000347 – по растрате государственных средств, выделенных для реконструкции самотечного и напорного коллекторов водоотвода в Золотоноше. За последний месяц 2016 года было освоено почти 31 млн грн государственных средств, львиная доля которых была присвоена. Обвиняется группа лиц, в том числе директор КП "Городской водоканал" Сергей Кузнецов;

- уголовное производство 1201625000000292 – о присвоении государственных средств на работах по реконструкции очистных сооружений в г. Золотоноша;

- уголовное производство 1201725000000139 – по растрате средств местного и государственного бюджетов должностными лицами отдела образования Золотоношского городского совета, его исполнительного комитета и ООО «Строительная компания «Семат» при проведении работ на объекте «Строительство крытого бассейна гимназии им. С.Д.Скляренко в г. Золотоноше. Было выделено 7,5 млн грн, но объект так и не достроен;

- уголовное производство 1201725000000021 – по растрате более 3 млн грн бюджетных средств на реконструкцию свалки г. Золотоноша. По делу также фигурирует директор водоканала Сергей Кузнецов, который, являясь доверенным лицом городского головы, не допускал проверяющих к объекту.

Возможно, что терпеливые золотоноши уже привыкли к воде плохого качества и несвоевременно вывезенного мусора. Но почему должны страдать детки, которых лишили профинансированного бассейна? На примере злоупотреблений в строительстве крытого бассейна гимназии им. С.Д.Скляренко в г. Золотоноша можно понять, насколько контролируемый Войцеховским городской совет заботится об интересах жителей города и их детей.

Судебные наперстки людей Войцеховского?

По материалам из открытых источников известно, что после возбуждения уголовного производства по факту невыполненных работ отдел образования Золотоношского городского совета в июле 2018 года обратился с исковым заявлением в Хозяйственный суд Черкасской области о взыскании 929992,55 грн с ООО «Строительная компания «Семат» ( дело № 925/739/18), но суд обратил внимание отдела образования Золотоношского городского совета, что подобные иски подаются по месту регистрации ответчика. Поскольку ООО "Строительная компания "Семат" зарегистрировано в пгт. Макаров Киевской области, так и обращаться нужно в соответствующую судебную инстанцию.

В свою очередь Хозяйственный суд Киевской области дважды 20 июля 2018 обратился в отдел образования Золотоношского городского совета с требованием уплатить судебный сбор и оставил заявление жалобщика (или в данном случае - псевдожалобщика) без рассмотрения. А уже 7 августа 2018 года, не получив уплаты, суд вернул исковое заявление с приложенными к нему документами – отделом образования Золотоношского городского совета и исполнительным комитетом.

Таким образом, сознательная или халатная халатность юристов и чиновников Золотоношского городского совета лишила общину средств, а детей гимназии оставила без бассейна.

Кстати, чиновников Войцеховского в сотрудничестве с ООО «Строительная компания «Семат» не остановил прошлый негативный опыт их коллег из Чигирина и Канива, что отражено в соответствующих судебных решениях, находящихся в открытых источниках. Так, стало известно, что в 2019 году ООО «Строительная компания «Семат» будет фигурировать в уголовном производстве №42016000000002035 о деятельности конвертационного центра.

Если углубляться в тему незаконной деятельности «людей Войцеховского» и подробно рассмотреть другие уголовные производства, можно сделать вывод об откровенной незаинтересованности городских чиновников под руководством бывшего городского головы в установлении правды и справедливом наказании виновных.

Здесь может быть две причины: какая-то очень странная халатность или просто коррумпированная заинтересованность. И обе эти причины предусматривают уголовное наказание. Правда, разного срока.

Напомним, недавно было обнародовано громкое журналистское расследование о хищении гуманитарной помощи в Черкасской области и в котором тоже фигурировала фамилия Войцеховского.

Кроме того, другие СМИ сообщали, как подчиненные нардепа Войцеховского приватизировали городскую газету, а затем добились ее финансирования за счет бюджета города.

Также стало известно, что из-за ряда скандалов и подозрений в колаборанстве нардепа Войцеховского могут исключить из провластной политсилы .