Який кримінал залишив по собі в Золотоноші нардеп-«слуга» Войцехівський: подробиці гучних скандалів

Три мерські каденції та робота парламентаря у ВР породили «корупційне кодло» у місті та на окрузі обранця

Останнім часом народний депутат України від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський все частіше став згадуватися у вітчизняних медіа. При чому це відбувається не завдяки якимось успіхам в роботі парламентаря (згідно з моніторингу, обранець не виконав жодної обіцянки). А через якісь сумнівні кулуарні ігри, сварки з деякими своїми колегами по сесійному залу ВР та рейдерськими війнами, в одну з яких прийшлося втручатися навіть керівництву політсили Зеленського та Мінюсту.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року на дострокових виборах у Раду в 197-му окрузі на Черкащині (частини Золотоніського та Черкаського районів) впевнено переміг кандидат від провладної «СН», міський голова м. Золотоноша Віталій Войцехівський. До того він був мером міста аж три каденції поспіль.

Пристосуванство як політичне кредо

«Войцехівський орієнтується на президентів, а не громаду», — сумно жартують мешканці Золотоноші. І вони мають рацію, тому що своїй політичній діяльності Віталій Войцехівський повинен завдячувати Віктору Януковичу. У 2010 році, коли він вперше балотувався на пост міського голови, хоч і був висуванцем мало відомої партії “Союз. Чорнобиль. Україна”, та про підтримку його кандидатури оголошувала всесильна на той час Партія регіонів.

Місцеві кажуть, що пан Войцехівський віддячив тулубівським «регіоналам» тим, що погодився очолити міську організацію ПР і клявся до кінця життя бути їй вірним.

Зазначимо, здатність до політичного пристосування Віталія Войцехівського навіть стала темою для інтернет-жартів та численних мемів.

Як Войцехівський ошукав виборців

В ключі політичної акробатики Войцехівського повернімося у 2021 рік. Тоді, балотуючись від вже чергової провладної партії, Войцехівський отримав голоси 46,95% виборців, залишивши далеко позаду свого основного конкурента Владислава Голуба з 25,44%.

Але думки мешканців Золотоноші щодо балотування Войцехівського до Верховної Ради України розділилися: одна частина була проти, не бажаючи втрачати вже відомого міського голову, інші – гаряче підтримували через бажання позбавитися фігури, яка затисла, так би мовити, в своїх «обіймах» суспільний та бізнесовий розвиток міста.

Та, як відомо, у підсумку помилилися обидві сторони: Войцехівського було обрано і, формально, він втратив посаду міського голови, але неформально контроль за містом він все одно зберіг, блокуючи проведення нових виборів міського голови. Особливості українського законодавства в частині місцевого врядування відрізняються максимальною лояльністю: отримавши інший мандат, міський голова де-факто контролює владу до нових виборів, продовжуючи виконувати повноваження мера. Нові ж вибори може призначити лише Верховна Рада України, де нове, вже друге, крісло зайняв Войцехівський. Виходить, замкнене коло. А тут ще війна…

Авгієві конюшні Войцехівського в Золотоноші

Але гіпотетично, якщо уявити, що нові вибори міського голови відбудуться в найближчу неділю, то виникає логічне просте питання, у якому стані Войцехівський лишає міське господарство своєму наступнику.

По-перше, варто зважити на те, про що говорять власне самі мешканці Золотоноші. На думку містян, новому меру (якщо він не залежатиме від нардепа Войцехівського) доведеться «вичистити» керівництво всіх комунальних підприємств міста. Не секрет, що нинішні керівники зосереджені на «вдячності» колишньому міському голові за своє призначення, через що суттєво страждає якість наданих громадянам послуг.

По-друге, новий очільник міста має розібратися з постачанням соціально-важливих товарів та послуг, а також перевірити їх ціноутворення. У цьому контексті не лишнім буде нагадати, що постачання лікарських та медичних препаратів до комунального некомерційного підприємства «Золотоніська багатопрофільна лікарня» Золотоніської міської ради пан Войцехівський доручив компанії, яка належить його синові Олександру та керується його дружиною Людмилою.

По-третє, треба довести до логічного завершення кримінальні провадження, порушені за результатами діяльності чиновників, призначених колишнім міським головою.

Як стало відомо громадськості, найбільш резонансними є наступні епізоди:

- кримінальне провадження 1201625000000347 – щодо розтрати державних коштів, виділених для реконструкції самопливного та напірного колекторів водовідведення в Золотоноші. За останній місяць 2016 року було «освоєно» майже 31 млн грн державних коштів, левову частку яких було привласнено. Обвинувачується група осіб, в тому числі директор КП «Міський водоканал» Сергій Кузнєцов;

- кримінальне провадження 1201625000000292 – щодо привласнення державних коштів на роботах по реконструкції очисних споруд в м. Золотоноша;

- кримінальне провадження 1201725000000139 – щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами відділу освіти Золотоніської міської ради, її виконавчого комітету та ТОВ «Будівельна компанія «Семат» під час проведення робіт на об’єкті «Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка в м. Золотоноша. Було виділено 7,5 млн грн, але об’єкт так і не добудований;

- кримінальне провадження 1201725000000021 – щодо розтрати більше 3 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію сміттєзвалища м. Золотоноша. У справі також фігурує директор водоканалу Сергій Кузнєцов, який, будучи довіреною особою міського голови, не допускав перевіряючих до об’єкту.

Можливо, що терплячі золотоношці вже звикли до води поганої якості та невчасно вивезеного сміття. Але чому повинні страждати дітки, яких позбавили профінансованого басейну?! На прикладі зловживань на будівництві критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка в м. Золотоноша можна зрозуміти, наскільки міська рада, що контролюється Войцехівським, піклується про інтереси мешканців міста та їх дітей.

Судові наперстки людей Войцехівського?

За матеріалами з відкритих джерел відомо, що після порушення кримінального провадження за фактом невиконаних робіт, відділ освіти Золотоніської міської ради в липні 2018 року звернувся з позовною заявою до Господарського суду Черкаської області про стягнення 929992,55 грн з ТОВ «Будівельна компанія «Семат» (справа № 925/739/18), але суд звернув увагу відділу освіти Золотоніської міської ради, що подібні позови подаються за місцем реєстрації відповідача. Оскільки ТОВ «Будівельна компанія «Семат» зареєстроване в смт. Макарів Київської області, то й звертатися потрібно до відповідної судової інстанції.

Своєю чергою Господарський суд Київської області двічі 20 липня 2018 року звернувся до відділу освіти Золотоніської міської ради з вимогою сплатити судовий збір та залишив заяву скаржника (чи у даному випадку – псевдоскаржника) без розгляду. А вже 7 серпня 2018 року, не отримавши сплати, суд повернув позовну заяву з доданими до неї документами – відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету.

Таким чином, свідома або халатна недбалість юристів та чиновників Золотоніської міської ради позбавила громаду коштів, а дітей гімназії залишила без басейну.

До речі, чиновників Войцехівського у співпраці з ТОВ «Будівельна компанія «Семат» не зупинив минулий негативний досвід їх колег з Чигирина та Каніва, що відображено у відповідних судових рішеннях, які знаходяться у відкритих джерелах. Так, стало відомо, що у 2019 році, ТОВ «Будівельна компанія «Семат» фігуруватиме в кримінальному провадженні №42016000000002035 щодо діяльності конвертаційного центру.

Якщо заглиблюватися в тему незаконної діяльності «людей Войцехівського» і детально розглянути інші кримінальні провадження, можна дійти висновку про відверту незацікавленість міських чиновників під керівництвом колишнього міського голови у встановленні правди та справедливому покаранні винних.

Тут може бути дві причини: якась дуже дивна недбалість або просто корумпована зацікавленість. І обидві ці причини передбачають кримінальне покарання. Щоправда, різного терміну.

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднене гучне журналістське розслідування про розкрадання гуманітарної допомоги на Черкащині та у якому теж фігурувало прізвище Войцехівського.

Крім того, інші ЗМІ повідомляли, як підлеглі нардепа Войцехівського приватизовували міську газету, а після того домоглися її фінансування за рахунок бюджету міста.

Також стало відомо, що через низку скандалів та підозр у колаборанстві нардепа Войцехівського можуть виключити з провладної політсили.