Киев остается "антилидером" по количеству критических мостов, в других регионах тоже проблемная ситуация

Комиссия по проверке мостовых сооружений приступила к осмотру мостов в регионах. В частности, эксперты обнаружили, что ключевые мосты в Житомире и Ровно находятся в критическом состоянии.

При этом Киев продолжает оставаться антилидером по количеству аварийных и непригодных для передвижения мостов. Если в среднем по стране таких 10%, то в Киеве – 15%, сообщили в Мининфраструктуры.

В частности, эксперты "ГосдорНИИ" зафиксировали коррозию рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях на путепроводе в Житомире, который построили 66 лет назад, а последняя реконструкция состоялась в 1977 году. Стойки опор имеют продольные трещины, отслойку разрушенного бетона, оголенную и ржавую арматуру, говорится в сообщении.

Комиссия также перевела мост через реку Каменка. Он был построен в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное содержание моста – на очень низком уровне. Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения нуждаются в очистке от ржавчины и покрытии их антикоррозионными красками. Береговые опоры имеют частичное разрушение бетонной поверхности, отмечают в ведомстве.

В критическом состоянии находится и один из важнейших мостов в Ровно, построенный еще в 1964 году. Наблюдается разрушение опор, ригелей, асфальтобетона, гидроизоляции тротуаров и швов, говорится в сообщении.

«Комиссия продолжает работать на мостах, имеющих важное значение для логистики и мобильности населения. По сравнению с мостами в Киеве ситуация менее критическая, однако, техническое состояние объектов также вызывает немало вопросов. Акты по результатам обзора будут рассмотрены на заседании Комиссии по принятию соответствующих решений», – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Все мосты, осматриваемые Комиссия в Ровно и Житомире, находятся на балансе органов местного самоуправления. Их обязанность – ежегодно проводить обследование мостовых сооружений и поддерживать надлежащее эксплуатационное состояние.

«Органы местного самоуправления очень часто ненадлежащим образом относятся к обследованию мостов и их эксплуатационному содержанию. К примеру, обследование путепровода в Житомире не проводилось ни разу. Мост в Ровно последний раз проверяли в 2017 году. Власти на местах забывают, что безопасная работа мостов – это вопрос обороноспособности страны», – отметил директор «ГосдорНИИ» Артем Безуглый.

В Мининфраструктуре напомнили, что, по меньшей мере, 10% мостов в стране находятся в нетрудоспособном состоянии. В Киеве процент аварийных мостов является критическим – 15% от общего количества. В частности, в аварийном состоянии – 2 столичных внеклассовых моста – мост Патона и мост Метро.

Комиссия по проверке мостовых сооружений создана во исполнение решения СНБО от 23 июня 2023 года. Ее возглавил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков. В состав Комиссии входят представители Минвосстановления, Министерства обороны, МВД, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, ДИАМ, ГСЧС, областной и Киевской городской военной администрации.