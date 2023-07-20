Київ лишається “антилідером” за кількістю критичних мостів, в інших регіонах теж проблемна ситуація

Комісія з перевірки мостових споруд розпочала огляд мостів в регіонах. Зокрема, експерти виявили, що ключові мости в Житомирі і Рівному також перебувають в критичному стані.

При цьому Київ продовжує залишатися “антилідером” за кількістю аварійних і непридатних для пересування мостів. Якщо в середньому по країні таких 10%, то в Києві - 15%, повідомили в Мінінфраструктури.

Зокрема, експерти «ДерждорНДІ» зафіксували корозію робочої арматури в прогонових будовах і ригелях на шляхопроводі в Житомирі, який збудували 66 років тому, а остання реконструкція відбулася в 1977 році. Стійки опор мають поздовжні тріщини, відшарування зруйнованого бетону, оголену та іржаву арматуру, йдеться в повідомленні.

Комісія також перевіла міст через річку Кам’янка. Він побудований у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційне утримання мосту – на дуже низькому рівні. Металеві стійки руслових опор та балки прогонової будови потребують очищення від іржі і покриття їх антикорозійними фарбами. Берегові опори мають часткове руйнування бетонної поверхні, відзначають у відомстві.

В критичному стані перебуває і один із найважливіших мостів у Рівному, який був побудований ще в 1964 році. Спостерігається руйнування опор, ригелів, асфальтобетону, гідроізоляції тротуарів і швів, сказано у повідомлені.

«Комісія продовжує працювати на мостах, які мають важливе значення для логістики та мобільності населення. У порівнянні із мостами в Києві, ситуація менш критична, проте, технічний стан об’єктів також викликає чимало запитань. Акти за результатами огляду будуть розглянуті на засіданні Комісії для ухвалення відповідних рішень», – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Усі мости, які оглядала Комісія в Рівному та Житомирі, перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Їхній обов’язок – щороку проводити обстеження мостових споруд та підтримувати належний експлуатаційний стан.

«Органи місцевого самоврядування дуже часто неналежно ставляться до обстеження мостів та їх експлуатаційного утримання. Наприклад, обстеження шляхопроводу у Житомирі не проводилося жодного разу. Міст у Рівному востаннє перевіряли в 2017 році. Влада на місцях забуває, що безпечна робота мостів – це питання обороноздатності країни», – наголосив директор «ДерждорНДІ» Артем Безуглий.

У Мінінфраструктури нагадали, що щонайменше 10% мостів в країні знаходяться у непрацездатному стані. В Києві відсоток аварійних мостів є критичним – 15% від загальної кількості. Зокрема, в аварійному стані – 2 столичні позакласові мости – міст Патона та міст Метро.

Комісія з перевірки мостових споруд створена на виконання рішення РНБО від 23 червня 2023 року. Її очолив Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. До складу Комісії входять представники Мінвідновлення, Міністерства оборони, МВС, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, ДІАМ, ДСНС, обласної та Київської міської військових адміністрацій.