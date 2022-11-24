Конечный бенефициар компании, пытающейся отсудить у Киева $100 млн – гражданин России, – ГУР МО

Об этом на заседании в Северном апелляционном хозяйственном суде заявил Руслан Павлов.

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Киевская городская государственная администрация получила от Министерства юстиции Украины письмо, где со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщается, что бенефициар компании, пытающейся отсудить у Киева $100 млн, Тамаз Сомхишвили – гражданин российской федерации. Об этом на заседании в Северном апелляционном хозяйственном суде заявил Руслан Павлов, главный специалист отдела организации исковой работы и судебного представительства управления правового обеспечения Департамента экономики и инвестиций КГГА.

"Исполнительный орган получил письмо от Министерства юстиции, в котором приводятся следующие данные Главного управления разведки Минобороны. По результатам проверки компании "Киев Терминал" обнаружено, что конечным бенефициаром компании является гражданин России. Соответствующие материалы присланы суду через электронную систему, чтобы их присоединить к делу ", – сообщил Руслан Павлов 22 ноября во время судебного заседания.

В связи с новыми данными, обнародованными представителем КГГА, судебное заседание было перенесено на 20 декабря 2022 года.

Напомним, что Тамаз Сомхишвили называет себя британским инвестором, права которого были ущемлены в Украине. В прошлом году он направил в Правительство Украины открытое обращение, в ком требует возместить его компании ущерб в размере $100 млн за реконструкцию Харьковской площади, несмотря на то, что строительные работы на объекте не начинались. Предприниматель угрожал инициировать арбитражное разбирательство против Украины, если "не удастся прийти к мирному разрешению спора", ссылаясь на правительственное соглашение между Украиной и Великобританией о поощрении и взаимной защите инвестиций.