Кінцевий бенефіціар компанії, яка намагається відсудити у Києва $100 млн – громадянин Росії, – ГУР МО

Про це під час засідання у Північному апеляційному господарському суді заявив Руслан Павлов.

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Київська міська державна адміністрація отримала від Міністерства юстиції України лист, де з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляється про те, що бенефіціар компанії, яка намагається відсудити у Києва $100 млн, Тамаз Сомхішвілі – громадянин російської федерації. Про це під час засідання у Північному апеляційному господарському суді заявив Руслан Павлов, головний спеціаліст відділу організації позовної роботи та судового представництва управління правового забезпечення Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

"Виконавчий орган отримав лист від Міністерства юстиції, в якому наводяться наступні дані Головного управління розвідки Міноборони. За результатами перевірки компанії "Київ Термінал" виявлено, що кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин росії. Відповідні матеріали надіслані суду через електронну систему, щоб їх доєднати до справи", - повідомив Руслан Павлов 22 листопада під час судового засідання.

У зв’язку з новими даними, які оприлюднив представник КМДА, судове засідання було перенесено на 20 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі називає себе британським інвестором, права якого були ущемлені в Україні. Минулого року він направив до Уряду України відкрите звернення, в кому вимагає відшкодувати його компанії збитки у розмірі $100 млн за реконструкцію Харківської площі, незважаючи на те, що будівельні роботи на об’єкті не починалися. Підприємець погрожував ініціювати арбітражний розгляд проти України, якщо "не вдасться дійти мирного вирішення спору", посилаючись на урядову угоду між Україною та Великобританією про заохочення та взаємний захист інвестицій.