Контролем закупок в Одессе будет заниматься чиновник времен Януковича – политолог

Южный офис Госаудитслужбы возглавил бывший глава региональной госэкоинспекции Александр Ставнийчук, деятельность которого местные предприниматели сравнивали с деятельностью сомалийских пиратов из-за непредсказуемых и необоснованных проверок судов. Ставнийчук работал в органах экологического контроля, сам привлекался за нарушения в госзакупках, а теперь будет проверять использование средств налогоплательщиков, написал в блоге политолог Владимир Манько.

Он отмечает, что в конце 2009 года Ставнийчук попал в патронатную службу министра экологии в правительстве Юлии Тимошенко Георгия Филипчука.

"Вероятно, не в последнюю очередь - из-за связей своей матери, Виктории Георгиевны, которая в Верховной Раде 6-го созыва (как раз в период окончания пребывания на должностях чиновников Тимошенко) была помощницей одиозного нардепа и предпринимателя Николая Злочевского", - добавляет политолог.

Манько напоминает, что во время правления Януковича Ставнийчук работал первым заместителем начальника Госуправления экологии Одесской области, впоследствии стал директором Департамента экологии Одесской ОГА. Именно в это время, как сообщали СМИ, Госфининспекция составила протокол за нарушение при госзакупках. В январе 2016 года производство было закрыто. Одним из последующих назначений стал пост начальника экоинспекции Крымско-Черноморского округа.

После смены правительства в 2019 году Госэкоинспекцию возглавил Егор Фирсов. Во время одного из совещаний в Одессе ему поступили массовые жалобы от предпринимателей на Ставнийчука. В частности, речь шла о схеме проверки изолированных балластных вод, которую назначают исключительно для искусственной задержки судов в портах.

"Инспекторы захватывают суда, как сомалийские пираты, а каждый день простоя судна стоит десятки тысяч долларов. Поэтому потом приходится договариваться. Выписываются штрафы от фонаря, когда нет методики определения ущерба. Нет оснований для расчета штрафа", — заявил тогда соучредитель компании Risoil Шота Хаджишвили.

Представительница сферы морского страхования Наталья Свертилова тогда даже заявила, что в договорах между судовладельцем и фрахтователем страхование происходит от рисков при заходе в территориальные воды Нигерии, Аденского залива со стороны Сомали и при встрече с украинской экологической службой. Совещание тогда закончилось предложением/требованием для Ставнийчука уволиться с должности. Однако впоследствии он возобновится через суд и продолжит свою инспекционную деятельность.

С сентября 2022 года Ставнийчук работал в Минэкологии в должности в Управлении экологического контроля и методологии. С июня 2023 года – возглавил Южный офис Госаудитслужбы.

"По данным источников в Госаудитслужбе, назначение Ставнийчука проходило "по упрощенной процедуре" - без подтверждения знания государственного языка, без обязательного для этой должности диплома об образовании по специальности экономика или финансы/аудит. И - что самое интересное - без допуска к государственной тайне. Как это скажется на качестве его работы? Какие риски несет для Госаудитслужбы в целом и для ее руководительницы Аллы Басалаевой, на которую сейчас и без того направлено очень много придирчивых и критических взглядов?", - пишет политолог Манько.

По его мнению, этот вопрос гораздо шире, чем просто новые проблемы для предпринимателей и госзаказчиков в трех регионах Украины. "Учитывая будущие вызовы послевоенного восстановления и необходимости здорового, прозрачного контроля за расходованием многомиллиардных средств - это большой вопрос к кадровым принципам и в целом адекватности и эффективности менеджмента действующего руководства Госаудитслужбы", - резюмирует эксперт.