Контролем закупівель в Одесі займатиметься чиновник часів Януковича - політолог

Південний офіс Держаудитслужби очолив колишній голова регіональної держекоінспекції Олександр Ставнійчук, діяльність якого місцеві підприємці порівнювали з діяльністю сомалійських піратів через непередбачувані і необґрунтовані перевірки суден. Ставнійчук працював в органах екологічного контролю, сам притягався за порушення у держзакупівлях, а тепер перевірятиме використання коштів платників податків, написав у блозі політолог Володимир Манько.

Він відзначає, що наприкінці 2009 року Ставнійчук потрапив в патронатну службу міністра екології в уряді Юлії Тимошенко Георгія Філіпчука.

"Ймовірно, не в останню чергу - через зв’язки своєї матері, Вікторії Георгіївни, яка у Верховній Раді 6-го скликання (якраз у період закінчення перебування на посадах урядовців Тимошенко) була помічницею одіозного нардепа і підприємця Миколи Злочевського", - додає політолог.

Манько нагадує, що протягом правління Януковича Ставнійчук працював першим заступником начальника Держуправління екології Одеській області, згодом став директором Департаменту екології Одеської ОДА. Саме в цей час, як повідомляли ЗМІ, Держфінінспекція склала на нього протокол за порушення при держзакупівлях. У січні 2016 року провадження закрили. Одним із подальших призначень став пост начальника екоінспекції Кримсько-Чорноморського округу.

Після зміни уряду в 2019 році Держекоінспекцію очолив Єгор Фірсов. Під час однієї з нарад в Одесі йому надійшли масові скарги від підприємців на Ставнійчука. Зокрема, йшлося про схему перевірки ізольованих баластових вод, яку призначають виключно для штучної затримки суден у портах.

"Інспектори захоплюють судна, як пірати Сомалі, а кожен день простою судна коштує десятки тисяч доларів. Тож потім доводиться домовлятися. Виписуються штрафи від ліхтаря, коли немає методики визначення шкоди. Немає підстав для розрахунку штрафу", — заявив тоді співзасновник компанії Risoil Шота Хаджішвілі.

Представниця сфери морського страхування Наталія Свертилова тоді навіть заявила, що в договорах між судновласником та фрахтувальником страхування відбувається від ризиків при заході в територіальні води Нігерії, Аденської затоки з боку Сомалі та при зустрічі з українською екологічною службою. Нарада тоді закінчилась пропозицією/ вимогою для Ставнійчука звільнитися з посади. Проте згодом він поновиться через суд і продовжить свою інспекційну діяльність.

З вересня 2022 року Ставнійчук працював в Мінекології на непримітній посаді в Управлінні екологічного контролю та методології. З червня 2023 року - очолив Південний офіс Держаудитслужби.

"За даними джерел в Держаудитслужбі, призначення Ставнійчука проходило "за спрощеною процедурою" - без підтвердження знання державної мови, без обов’язкового для цієї посади диплома про освіту за фахом економіка або фінанси/аудит. І - що найцікавіше - без допуску до державної таємниці. Як це позначиться на якості його роботи? Які ризики несе для Держаудитслужби в цілому і для її керівниці Алли Басалаєвої, на яку зараз і без того спрямовано дуже багато прискіпливих і критичних поглядів?", - пише політолог Манько.

На його думку, це питання набагато ширше, ніж просто нові проблеми для підприємців і держзамовників в трьох регіонах України. "З огляду на майбутні виклики повоєнного відновлення і необхідності здорового, прозорого контролю за витратою багатомільярдних коштів - це велике запитання до кадрових принципів і в цілому адекватності і ефективності менеджменту діючого керівництва Держаудитслужби", - резюмує експерт.