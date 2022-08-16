Кто такой Ростислав Шурма и почему его назначение может стать катастрофой для Украины

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В последнее время в СМИ все чаще пишут о том, что заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма может сменить Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра. Сами по себе кадровые ротации – это не хорошо и не плохо. Если один человек может быть более эффективным на какой-либо должности, чем другой – это вполне нормально.

Ненормально то, что, несмотря на почти год работы в Офисе Президента, о Ростиславе Шурме обществу мало что известно. То есть есть какая-то общая информация: сын идейного «регионала», почти 15 лет работавший в структурах Рината Ахметова, руководил «Запорожсталью» и региональной ячейкой «Оппоблока» в Запорожской области, рассорился с Ахметовым и остался без работы.

Но очевидно, что все эти направления работы ему доверяли именно из-за родственных связей и лояльности к олигарху. И когда Шурма перестал удовлетворить руководство – от него избавились. Поэтому остается открытым вопрос: благодаря каким навыкам и достижениям бывший менеджер завода Ахметова сначала занял должность в наблюдательном совете «Укроборонпрома», потом стал «главным по экономике» в Офисе Президента, а вскоре может занять одну из самых высоких государственных должностей?

Еще больше вопросов возникает, когда вспомнить то, о чем сейчас практически забыли: его «взлет» на государственном уровне начался даже не в 2021 году, а практически сразу после ухода из «Запорожстали».

Еще в феврале 2020 г. появилась новость о том, что малоизвестный на государственном уровне Ростислав Шурма является одним из кандидатов на должность вице-премьера по экономике, инвестициям и индустрии. Чуть позже он отправился на конкурс на главу "Укрзализныци". Этот пост также "прошел мимо" Шурмы. Однако для внимательных наблюдателей уже тогда стало очевидно, что у Ростислава Шурма есть влиятельное лобби, которое систематически продвигает его на должности во власти. Причем не простые должности, а должности, связанные непосредственно со стратегическими отраслями.

Можно было бы подумать о влиянии Ахметова, но люди, хорошо знакомые с ситуацией в Запорожской области в 2019 году, настаивают, что разрыв Шурмы и Ахметова был совсем не показателен. С одной стороны, Ростислав «заигрался» на «Запорожстали»: переключал на себя годами наработанные схемы, требовал откаты, «собирал земли» и создавал собственные фирмы. Также в 2019 году он полностью провалил выборы в горсовет Запорожья: возглавляемый им «Оппозиционный блок» занял лишь пятое место, проиграв «Оппозиционной платформе — За жизнь».

То есть «выдающимся экономистом» пытался сделать его кто-то другой. И факты свидетельствуют, что этим «неизвестным господином» был никто иной, как Андрей Деркач, которого (теперь уже официально) можно называть российским предателем.

Чтобы понять, кто или что именно связывает Деркача и Шурму-младшего, нужно остановиться на двух эпизодах. Первый – это непубличное сотрудничество Игоря Шурмы (отца Ростислава) с Андреем Деркачем в Совете VIII созыва (2014-2019 годы). Формально они находились в разных политсилах, но синхронность действий этих депутатов не оставляет сомнений в их координации. Уже в 2015 году Шурма-страш стал одним из членов возглавляемого Деркачем межфракционного объединения «Запрещено запрещать» из числа бывших регионалов, желающих бороться с «дискриминацией по политическому признаку и использованием правоохранительных органов в политической борьбе». То есть хотели взять реванш.

Наиболее заметным сотрудничество Деркача и Игоря Шурмы было в борьбе с и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Шурма в тот момент являлся членом парламентского комитета по вопросам здравоохранения. И как член профильного комитета уделял много внимания деятельности Минздрава. Правда внимание это в основном сосредотачивалось на многочисленных попытках уволить Ульяну Супрун с занимаемой должности через регистрацию соответствующих постановлений в Верховной Раде. Этого же параллельно добивался Деркач, до этого никогда интересов в сфере медицины не имевший. Зато он прямо говорил о других целях – отменить медицинскую реформу, начатую Ульяной Супрун. Как выяснилось позже, это не единственная реформа, начатая при президентстве Петра Порошенко, которую пытался дискредитировать Деркач и Шурма-младший ему в этом тоже помог.

Началось все с того, что в 2019 году, когда власть в стране изменилась, Андрей Деркач снова стал рукопожатным и начал помогать молодой команде Зеленского своими кадрами. Так, в марте 2020 и.о. главы НАЭК «Энергоатом» стал Петр Котин, связанный с Деркачем еще со времени работы последнего в "Энергоатоме" в 2000-х годах. Как уже упоминалось, в тот же период просмотра «на высшем уровне» начал проходить и Ростислав Шурма.

Незадолго до того, как он стал членом наблюдательного совета «Укроборонпрома» весной 2021 года, Деркач усилил свое влияние на энергетический сектор Украины и в то же время нанес существенный удар по реформе корпоративного управления. Для того чтобы еще один его ставленник "Энергоатома" Герман Галущенко возглавил Министерство энергетики, Юрия Витренко было решено назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" в обход установленных процедур и вопреки позиции наблюдательного совета. Это вызвало большой скандал не только в Украине, но и за ее пределами. Госсекретарь США охарактеризовал эту ситуацию не иначе как "разрушение корпоративного управления".

В 2021 году произошел еще ряд нарушений с точки обеспечения независимого надзора за работой государственных компаний. Наконец, осенью МВФ в обновленном меморандуме о сотрудничестве прямо потребовали, чтобы Украина обеспечила на основе прозрачных и конкурентных процедур отбора полную функциональность наблюдательных советов "Укрэнерго" - до конца декабря 2021 года, "Нафтогаза" - до конца января 2022 года и "Энергоатома" – До конца мая 2022 года.

И если в отношении "Укрэнерго" это обещание было выполнено, то "Нафтогаз" и "Энергоатом" до сих пор остаются во взвешенном состоянии. При этом как заместитель главы Офиса Президента по экономике Ростислав Шурма должен был проконтролировать эту ситуацию. Однако никаких действий по ее урегулированию он до сих пор не предпринял. Такое бездействие в контексте уже упомянутой критики со стороны США и МВФ трудно объяснить простой халатностью.

Если же посмотреть на ситуацию шире и исходить из тезиса СБУ, который Деркач работал на Россию с 2016 года, все складывается достаточно логично. Реформа корпоративного управления, равно как и медицинская реформа, были среди ключевых преобразований, проведение которых требовали от Украины западные партнеры. Главный бенефициар ее отката – Россия, которой на руку любой потенциальный фактор для охлаждения отношений между Украиной и Западом. Коростель же здесь был организатором, который дергал за нужные ниточки, чтобы руками других людей дискредитировать системные преобразования.

Кстати, Шурму-младшего с Деркачом связывает интерес в энергетической сфере. После работы на «Запорожстали» Ростислав некоторое время возглавлял инвестиционный фонд «Гелиос» (сейчас им руководит его родственница Ксения Шурма), владевший одной из крупнейших СЭС в Украине Тоkmak Solar Energy (хотя поговаривают, что эта станция – «наследство» братьев Клюевых).

Некоторое время назад выяснилось, что уже в должности замглавы ОПУ Шурма начал забираться и в газовые схемы. А среди последних новостей – информация о том, что он вместе с другими «добрыми друзьями» Деркача из «Энергоатома» хочет « приложиться» и к экспорту электроэнергии в Европу.

Выходит, что сейчас главным кандидатом в премьеры Украины является человек, который в большую политику привел... агент Кремля. Утверждать, что Шурма был завербован или как-то иначе сотрудничал с россиянами, я, конечно, не могу. Но в условиях войны назначать такую, мягко говоря, сомнительную кандидатуру главой правительства – это катастрофа.

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