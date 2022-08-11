Минэкологи готовит незаконную замену директора Карпатского национального парка – СМИ

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов решило без проведения конкурса назначить нового директора Карпатского национального природного парка. Об этом сообщают "Факты".

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По словам журналистов, недавно вместо нынешнего руководителя Владимира Слободяна, почти 10 лет руководящего парком и имеющего поддержку коллектива, планировали назначить человека, который официально не смог дважды пройти законный конкурс в предыдущие годы.

"Совершенно справедливо глава областной военной администрации Светлана Онищук отказалась одобрить кандидатуру, предложенную министерством. Однако в Карпатском нацпарке предостерегают: эта попытка была не последней", – пишет СМИ.

Поскольку предыдущие конкурсы так и не выявили победителя, Владимир Слободян пятый год подряд остается на должности "исполняющего обязанности" руководителя парка. При этом он эффективно управляет парком, а его текущий статус и. о. не препятствует внедрению положительных изменений сразу по нескольким направлениям, отмечают журналисты.

"Очевидно, что суета вокруг руководства парком не стремится улучшить менеджмент учреждения или выйти на качественно новые ступени развития. Тот, кто руками министерства усложняет парку жизнь, хочет получить доступ к заповедным территориям", – считают в СМИ.

Конкретно речь идет о около 200 га заповедных земель, граничащих с "Буковелем". Вместе с тем существует обеспокоенность, что смена директора КНПП приведет и к дальнейшему нелегальному захвату парковых земель.

"Потеря парком земли должна быть компенсирована за счет присоединения других территорий. Еще в 2010 году президентом Виктором Ющенко было подготовлено решение о расширении Карпатского национального природного парка", – рассказывают "Факты".

Доработанный указ экс-президента позволил бы провести расширение парка в направлении бассейна реки Прут, то есть по бассейновой системе, которая является стандартом в развитых странах мира. Таким образом, парк расширился бы за счет Ворохтянского и Делятинского лесхозов на 15 тысяч гектаров.

"После расширения парк сможет уступить "хвостик" в 200 гектаров, на который претендует "Буковель". И, конечно, это произойдет при условии, что курорт будет соблюдать требования законодательства по вопросам эксплуатации этой земли", – констатировали журналисты.