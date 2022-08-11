Міндовкілля готує незаконну заміну директора Карпатського національного парку – ЗМІ

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів вирішило без проведення конкурсу призначити нового директора Карпатського національного природного парку. Про це повідомляють "Факти".

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За словами журналістів, нещодавно замість нинішнього керівника Володимира Слободяна, який майже 10 років керує парком та має підтримку колективу, планували призначити людину, що офіційно не змогла двічі пройти законний конкурс у попередні роки.

"Цілком справедливо очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук відмовилася схвалити кандидатуру, запропоновану міністерством. Однак у Карпатському нацпарку застерігають: ця спроба була не останньою", – пише ЗМІ.

Через те, що попередні конкурси так і не виявили переможця, Володимир Слободян п’ятий рік поспіль залишається на посаді "виконувача обов’язків" керівника парку. При цьому він ефективно керує парком, а його поточний статус в. о. не є перешкодою для впровадження позитивних змін одразу за кількома напрямами, зазначають журналісти.

"Очевидно, що метушня навколо керівництва парком не має на меті покращити менеджмент установи чи вийти на якісно нові щаблі розвитку. Той, хто руками міністерства ускладнює парку життя, хоче отримати доступ до заповідних територій", – вважають у ЗМІ.

Конкретно йдеться про близько 200 га заповідних земель, що межують з "Буковелем". Разом з тим існує занепокоєння, що зміна директора КНПП призведе і до подальшого нелегального захоплення паркових земель.

"Втрата парком землі має бути компенсована за рахунок приєднання інших територій. Ще у 2010 році президентом Віктором Ющенком було підготовлено рішення про розширення Карпатського національного природного парку", – розповідають "Факти".

Доопрацьований указ експрезидента дозволив би провести розширення парку у напрямку басейну річки Прут, тобто за басейновою системою, яка є стандартом у розвинутих країнах світу. Таким чином, парк розширився б за рахунок Ворохтянського та Делятинського лісгоспів на 15 тисяч га.

"Після розширення парк зможе поступитися "хвостиком" у 200 гектарів, на який наразі претендує "Буковель". І, звісно, це відбудеться за умови, що курорт дотримуватиметься вимог законодавства у питанні експлуатації цієї землі", – констатували журналісти.