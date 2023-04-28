Минкульт обнародовал актуальный перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики обнародовало переданный ему 25 апреля аппаратом Совета национальной безопасности и обороны актуальный перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Как отмечается в сообщении министерства, это сделано во исполнение закона о медиа, принятого 13 декабря 2022 года. Список составлен и является действующим по состоянию на 31 марта 2023 года.

Согласно закону, такой список Минкульт составляет на основании обращений СНБО, Службы безопасности Украины и Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В нынешнем виде он включает в себя 211 человек, среди которых главным образом российские актеры и певцы. Из западных звезд в него входят, в частности, французский актер Жерар Депардье, который с 2013 года имеет также российское гражданство, лидер американской рок-группы Limp Bizket Фред Дёрст и американский актер Стивен Сигал.

Сам список ведется с 2015 года, однако в Минкульте не уточняют, вносились ли в него в последнее время изменения, в частности, при нынешнем утверждении во исполнение закона о медиа. Впрочем, отметим, что в нем до сих пор присутствует, в частности, умерший в 2018 году эстрадный певец Иосиф Кобзон, а также умерший в 2021 году актер Василий Лановой.

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