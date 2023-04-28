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Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило переданий йому 25 квітня апаратом Ради національної безпеки та оборони актуальний перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Як зазначається в повідомленні міністерства, це зроблено на виконання закону про медіа, прийнятого 13 грудня 2022 року. Список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року.
Згідно закону, такий список Мінкульт складає на підставі звернень РНБО, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
У нинішньому вигляді він включає 211 осіб, серед яких головним чином російські актори та співаки. З західних зірок до нього входять, зокрема, французький актор Жерар Депардье, що з 2013 року має також російське громадянство, лідер американського рок-гурту Limp Bizket Фред Дерст, та американський актор Стівен Сігал.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Сам список ведеться з 2015 року, однак у Мінкульті не уточнюють, чи вносилися до нього останнім часом зміни, зокрема при нинішньому затвердженні на виконання закону про медіа. Втім, зазначимо, що в ньому досі присутні, зокрема, померлий у 2018 році естрадний співак Йосиф Кобзон, а також померлий у 2021 році актор Василь Лановий.
Джерело фото: ua.depositphotos.com