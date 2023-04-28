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Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото: ua.depositphotos.com

Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило переданий йому 25 квітня апаратом Ради національної безпеки та оборони актуальний перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Як зазначається в повідомленні міністерства, це зроблено на виконання закону про медіа, прийнятого 13 грудня 2022 року. Список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року.

Згідно закону, такий список Мінкульт складає на підставі звернень РНБО, Служби безпеки України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У нинішньому вигляді він включає 211 осіб, серед яких головним чином російські актори та співаки. З західних зірок до нього входять, зокрема, французький актор Жерар Депардье, що з 2013 року має також російське громадянство, лідер американського рок-гурту Limp Bizket Фред Дерст, та американський актор Стівен Сігал.

Сам список ведеться з 2015 року, однак у Мінкульті не уточнюють, чи вносилися до нього останнім часом зміни, зокрема при нинішньому затвердженні на виконання закону про медіа. Втім, зазначимо, що в ньому досі присутні, зокрема, померлий у 2018 році естрадний співак Йосиф Кобзон, а також померлий у 2021 році актор Василь Лановий.

Фото 2 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото 3 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото 4 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото 5 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото 6 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України
Фото 7 — Мінкульт оприлюднив актуальний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов