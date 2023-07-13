НАБУ и САП ведут дело против Шмыгаля: грозит до 12 лет тюрьмы - Мосийчук

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюски из-за участия в организованной преступной схеме по выводу более 330 млн грн. ($9 млн) из госбюджета по сомнительному решению международного арбитража. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом рассказал бывший народный депутат, общественный активист Игорь Мосийчук.

"6 июня 2023 года прокурор САП самостоятельно обнаружил правонарушения в действиях Дениса Малюськи и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и возбудил уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 присвоение, растрата имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы. Следовательно, нашим фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы", - подчеркнул Мосийчук.

По его словам, совершение преступления началось еще в 2015 году, когда министром юстиции был Павел Петренко. "2 марта 2015 года Национальный банк Украины объявил ПАО "Кредитпромбанк" неплатежеспособным. Среди прочего, на депозитах этого банка хранилось около $8 млн нидерландской компании City State NV и украинских компаний, связанных с украинским бизнесменом Анатолием Юркевичем. После банкротства банка, осознавая, что депозит законным путем вернуть невозможно, Юркевич объявляет эти средства международными инвестициями", – отмечает Мосийчук.

По его словам, согласно материалам дела, далее Юркевич обращается с жалобой в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в США. "Вместо того чтобы сообщить этот центр, что эти деньги - это не инвестиция, а депозит, и что предмета для арбитража нет, тогдашний министр юстиции дает согласие на представление интересов Украины, и объявляет тендер на предоставление юридических услуг стоимостью 450 тыс евро", – рассказал экс-нардеп. По его словам, представлявшая Украину компания за одно заседание проиграла дело, и в сентябре 2019 года адвокаты Юркевича обратились в суд в Украине с требованием возместить деньги.

"Лично министр Денис Малюска на 40 страницах готовит обоснование для Кабинета министров, почему нужно выплатить фирмам Юркевича средства из госбюджета. И это, несмотря на то, что из его собственного департамента по предотвращению коррупции ему пишут, что невыполнение решения этого арбитража не несет никаких угроз для Украины и не имеет отношения к обязательствам по евроинтеграции. Соответствующим постановлением Кабмина под председательством премьера Шмыгаля от 21 декабря 2020 года по номеру 1284 средства Юркевичу выплачиваются в сумме около 9 млн. дол. США из-за Фонда борьбы с ковидом", - объяснил Мосийчук.

По его словам, связующим звеном между всеми сторонами был юрист Андрей Довбенко, находящийся сейчас в международном розыске. В частности, отмечает Мосийчук, Довбенко имел прямое отношение к распродаже имущества национализированного Сбербанка России, в залоге которого находились практически все активы бизнесмена Юркевича, включая упомянутые компании, на которые были получены возмещения.

"Можем предположить, что в результате эти средства получил не Юркевич, а люди, аффилированные к Довбенко, Малюски и Шмыгалю", - резюмировал Мосийчук.