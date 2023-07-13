НАБУ і САП ведуть справу проти Шмигаля: загрожує до 12 років тюрми - Мосійчук

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження відносно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра юстиції Дениса Малюськи через участь в організованій злочинній схемі з виведення понад 330 млн грн. ($9 млн) з держбюджету за сумнівним рішенням міжнародного арбітражу. Фігурантам загрожує до 12 років в’язниці. Про це розповів колишній народний депутат, громадський активіст Ігор Мосійчук.

"6 червня 2023 року прокурор САП самостійно виявив правопорушення в діях Дениса Малюськи та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і порушив кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 привласнення, розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи. Отже, нашим фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі", - наголосив Мосійчук.

За його словами, вчинення злочину розпочалось іще в 2015 році, коли міністром юстиції був Павло Петренко. "2 березня 2015 року Національний банк України оголосив ПАТ "Кредитпромбанк" неплатоспроможним. Серед іншого на депозитах цього банку зберігалось близько $8 млн нідерландської компанії City State NV та українських компаній, пов’язаних із українським бізнесменом Анатолієм Юркевичем. Після банкрутства банку, усвідомлюючи, що депозит законним шляхом повернути неможливо, Юркевич оголошує ці кошти міжнародними інвестиціями" - відзначає Мосійчук.

За його словами, згідно з матеріалами справи, далі Юркевич звертається зі скаргою до Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів у США. "Замість того, щоб повідомити цей центр, що ці гроші - це не інвестиція, а депозит, і що предмету для арбітражу немає, тодішній міністр юстиції дає згоду на представлення інтересів України, і оголошує тендер на надання юридичних послуг вартістю 450 тис євро", - розповів екс-нардеп. За його словами, компанія, яка представляла Україну, за одне засідання програла справу, і у вересні 2019 року адвокати Юркевича звернулися до суду в Україні з вимогою відшкодувати гроші.

"Особисто міністр Денис Малюська на 40 сторінках готує обґрунтування для Кабінету міністрів, чому треба виплатити фірмам Юркевича кошти з держбюджету. І це попри те, що з його власного департаменту по запобігання корупції йому пишуть, що невиконання рішення цього арбітражу не несе ніяких загроз для України і не має стосунку до зобов’язань щодо євроінтеграції. Відповідною постановою Кабміну під головуванням прем'єра Шмигаля від 21 грудня 2020 року за номером 1284 кошти Юркевичу виплачуються в сумі близько 9 млн дол. США через Фонд боротьби з ковідом", - пояснив Мосійчук.

За його словами, зв'язуючою ланкою між усіма сторонами був юрист Андрій Довбенко, який зараз перебуває в міжнародному розшуку. Зокрема, відзначає Мосійчук, Довбенко мав пряме відношення до розпродажу майна націоналізованого Сбербанку Росії, в заставі якого перебували практично всі активи бізнесмена Юркевича, включно зі згаданими компаніями, на які були отримані відшкодування.

"Можемо припустити, що в результаті ці кошти отримав не Юркевич, а люди, афілійовані до Довбенка, Малюські і Шмигаля", - резюмував Мосійчук.