Нардеп от "Слуги народа" призывает упрятать экс-председателя ФГИУ Сенниченко "в места не очень отдаленные"

Народные депутаты от "Слуги народа" продолжают давить на НАБУ и САП по делу о бывшем главе Фонда госимущества Украины Дмитрии Сенниченко. В президентской фракции убеждены, что бывший чиновник заслуживает тюремного срока на многие годы за совершенные преступления в должности главы ФГИУ.

Так, дело Сенниченко должно стать показательным примером для других, заявляет на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

“Мы очень ожидаем от НАБУ, что Сенниченко и его приспешников таки достанут — где бы они ни были и не скрывались — и заслуженно накажут за все, что удастся доказать в судебном порядке (а хватит по идее на много лет пребывания в местах не очень удаленных). Чтобы и другим не было повадно, как говорится", — говорится в сообщении.

Давление на Сенниченко со стороны "Слуг" началось еще во время его пребывания в должности Председателя ФГИУ. По заявлениям народных депутатов был инициирован ряд уголовных дел, начиная с приватизации гостиницы "Днепр". Депутат Холодов публично утверждал, что они оказывают давление на Сенниченко. Когда Председателя Фонда госимущества парламентарии уволили с должности голосованием в Верховной Раде 27 января 2022 года депутат Артем Черноморов с трибуны обратился с такими словами "Призываю сделать решительный, но правильный выбор и отправить человека на сослуженный отдых, а куда он поедет на отдых ".

Последнее громкое дело, как выяснилось, также открыто по заявлению народного депутата Александра Дубинского. Сенниченко обвиняют в хищении средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания" на 500 млн. гривен. Дело экспредседателя ФГИ является еще одним эпизодом в борьбе действующей власти против бывших реформаторов, которую развернули в начале 2023 года.

О важности дела Сенниченко для "Слуги народа" свидетельствует и то, что народный депутат Мазураша и его коллеги по фракции большинства в парламенте "держат на контроле" это дело, чтобы эксчиновник гарантированно получил наказание.

“Мы с коллегами – народными депутатами держим на контроле этот вопрос и надеемся на эффективность правоохранительных органов в доведении дела Дмитрия Сенниченко до логического завершения. Хорошо, что у НАБУ появился новый руководитель, который, похоже, способен довести до конца начатое нами дело», — заявил представитель "Слуги народа".

Напомним, НАБУ и САП 22 марта НАБУ объявило Сенниченко о подозрении, а 10 апреля - объявило в розыск.