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Нардеп від “Слуги народу” закликає запроторити ексголову ФДМУ Сенниченка “до місць не дуже віддалених”

Георгій Мазурашу, нардеп від “Слуги народу”
Нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу. Фото: Facebook/Georgiy Mazurashu

Народні депутати від “Слуги народу” продовжують тиснути на НАБУ і САП у справі про колишнього голову Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка. У президентській фракції переконані, що колишній чиновник заслуговує на тюремний строк у багато років за скоєні злочини на посаді голови ФДМУ.

Так, справа Сенниченка має стати показовим прикладом для інших, заявляє на своїй сторінці у Facebook нардеп від “Слуги народу” Георгій Мазурашу.

“Ми дуже очікуємо від НАБУ, що Сенниченка і його поплічників таки дістануть — де б вони не були і не приховувались — та заслужено покарають за все, що вдасться довести у судовому порядку (а вистачити має по ідеї на багато років перебування у місцях не дуже віддалених). Щоби і іншим не було повадно, як кажуть”, — йдеться у дописі.

Тиск на Сенниченка з боку “Слуг” почався ще під час його перебування на посаді Голови ФДМУ. За заявами народних депутатів було ініційовано ряд кримінальних справ, починаючи з приватизації готелю "Дніпро". Депутат Холодов публічно стверджував, що вони здійснюють тиск на Сенниченка. Коли Голову Фонду держмайна парламентарі звільнили з посади голосуванням у Верховній Раді 27 січня 2022 року депутат Артем Чорноморов з трибуни звернувся із такими словами "Закликаю зробити рішучий, але правильний вибір і відправити людину на зуслужений відпочинок, а куди він поїде відпочивати уже хай вирішують правохоронні органи".

Остання гучна справа, як з’ясувалося, також відкрита за заявою народного депутата Олександра Дубінського. Сенниченка звинувачують в розкраданні коштів АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” на 500 млн гривень. Справа ексголови ФДМУ є ще одним епізодом у боротьбі чинної влади проти колишніх реформаторів, яку розгорнули на початку 2023 року.

Про важливість справи Сенниченка для “Слуги народу” свідчить й те, що народний депутат Мазурашу та його колеги по фракції більшості в парламенті “тримають на контролі” цю справу, щоб ексчиновник гарантовано отримав покарання.

“Ми з колегами - народними депутатами тримаємо на контролі це питання і сподіваємось на ефективність правоохоронних органів у доведенні справи Дмитра Сенниченка до логічного завершення. Добре, що у НАБУ з’явився новий керівник, який, виглядає здатний довести до кінця розпочату нами справу”, — заявив представник “Слуги народу”.

Нагадаємо, НАБУ та САП 22 березня НАБУ оголосило Сенниченку про підозру, а 10 квітня — оголосило в розшук. 