Нардепы предлагают провести конфискацию активов Беларуси в Украине

Верховная Рада предлагает ввести санкции против Беларуси и "принудительно изымать" объекты права собственности этой страны, а также РФ.

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Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Они предлагают признать Беларусь государством, которое поддерживает РФ в вооруженной агрессии против Украины предоставляя государству-агрессору беспрепятственный доступ к своей территории и объекта военной инфраструктуры. Парламентарии также предлагают принудительное изъятие объектов права РФ и Беларуси, а также их резидентов в пользу Украины.

"Этот закон не исключает и не ограничивает права государства Украина требовать в соответствии с нормами международного права привлечения к ответственности государств РФ Беларуси, в том числе числе требовать возмещения (компенсации) ущерба, причиненного в результате полномасштабной агрессивной войны", — говорится в проекте.

Напомним, в Украине чуть больше четырех тысяч объектов связанных с Беларусью. Общий размер уставного капитала составляет больше 10,5 млрд грн, а размер капитала собственников — больше 6,1 млрд грн. Со списком этих объектов можно ознакомиться по этой ссылке.