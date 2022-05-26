Нардепи пропонують провести конфіскацію активів Білорусі в Україні

Верховна Рада пропонує запровадити санкції проти Білорусі та "примусово вилучати" об'єкти права власності цієї країни, а також РФ.

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Відповідний законопроект зареєструвала група народних депутатів із фракції "Слуга народу".

Вони пропонують визнати Білорусь державою, яка підтримує РФ у збройній агресії проти України, надаючи державі-агресору безперешкодний доступ до своєї території та об'єктів військової інфраструктури. Парламентарі також пропонують примусове вилучення об'єктів права РФ та Білорусі, а також їхніх резидентів на користь України.

"Цей закон не виключає та не обмежує права держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держав РФ Білорусі, зокрема вимагати відшкодування (компенсації) збитків, завданих внаслідок повномасштабної агресивної війни", — йдеться у проекті.

Нагадаємо, в Україні трохи більше чотирьох тисяч об'єктів, пов'язаних з Білоруссю. Загальний розмір статутного капіталу становить понад 10,5 млрд грн, а розмір капіталу власників – понад 6,1 млрд грн. Зі списком цих об'єктів можна ознайомитися за цим посиланням.