Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску

Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области от Кураховской до Звановской громад. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко.

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По его словам, в Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие - ранен 1 человек. Еще одно попадание – в предприятие легкой промышленности, там загорелся пожар.

В Славянске россияне попали в 2 предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объем ущерба устанавливаем. Также повреждены 7 домов в Белбасовке.

В Кураховской общине под обстрелы попали Курахово и Волчанка — поврежден база отдыха и 1 дом, без пострадавших.

"Громко прошла ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. В Соледаре россияне повредили детсад. Также частный дом в Роздоловке. Пострадавших нет. В Звановке ранен 1 человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки без жертв", — добавил Кирилленко.

Напомним, за сутки 3 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 оккупантов, таким образом по состоянию на утро 3 сентября потери живой силы российский военных составляют 49 050 человек