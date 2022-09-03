Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську.

Російські військові завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріл по всій лінії фронту в Донецькій області від Курахівської до Званівської громад. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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За його словами, у Краматорську ракета потрапила у продовольче підприємство - поранено 1 особу. Ще одне потрапляння – до підприємства легкої промисловості, там спалахнула пожежа.

У Слов'янську росіяни потрапили до 2 підприємств. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяг збитків встановлюємо. Також пошкоджено 7 будинків у Білбасівці.

У Курахівській громаді під обстріл потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та 1 будинок, без постраждалих.

"Гучно пройшла ніч у Сіверську. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюємо. У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок. Також приватний будинок у Роздолівці. Постраждалих немає. У Званівці поранено 1 особу. Під ранок стався артобстріл Авдіївки без жертв", — додав Кириленко.

Нагадаємо, за добу 3 вересня Збройні сили України ліквідували 350 окупантів, таким чином станом на ранок 3 вересня втрати живої сили російських військових становлять 49 050 осіб.