Отчетность политических партий возвращается: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении отчетности политических сил об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах. Об этом свидетельствует карточка законопроекта №9419-1.

Отмечается, что документ возвращен в парламент с подписью президента 26 сентября.

Согласно тексту законопроекта, политсилы, которые имеют право на государственное финансирование и не подали в Нацагентство по предотвращению коррупции отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения, должны сделать это в течение 90 дней со дня вступления закона в силу. Для партий, не имеющих права на госфинансирование, этот срок составляет 120 дней.

НАПК должно возобновить работу Единого государственного реестра отчета политических партий немедленно, но не позднее дня вступления закона в силу.

Кроме того, документом предусмотрено, что право на государственное финансирование получат партии, набравшие по меньшей мере 3% голосов на выборах (порог составляет 5%). По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, эта норма начнет действовать со следующих парламентских выборов.

Закон об отчетности партий

Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривавший введение государственного финансирования партий и отчетов о поступлении и использовании средств в 2015 году. Это было одним из условий получения безвизового режима с Европейским Союзом.

Однако в 2020 году обязательную отчетность приостановили, что объясняли пандемией COVID-19.

Восстановление отчетности политических сил стало одним из требований со стороны G7. Рада проголосовала за соответствующий законопроект 23 августа.