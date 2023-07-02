Охотин: Устранение Ригованова с должности в Минобороны — двойные стандарты

Руслана Ригованова отстранили от должности и.о. директора Департамента ресурсного обеспечения Минобороны через, вероятно, спланированную кампанию против него.

Об этом в Facebook написал эксперт, политтехнолог Петр Охотин.

Как сообщалось ранее, 28 июня Руслана Ригованова назначили и. директора Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Через 3 дня после назначения, 1 июля, Минобороны сообщило об отстранении его от должности из-за появления «контраверсионного рода информации». В частности, речь идет об участии Ригованова в эфирах российских СМИ многолетней давности.

"Почему-то критики совсем упускают тот факт, что Руслан еще 24 февраля 2022 года пошел добровольцем на войну. Служил в спецподразделении "Хорт". Назначение Ригованова руководителем Департамента обеспечения - хороший ход. Он военный, знающий, что нужно армии и что такое окопов война" . Получить такую должность без спецпроверки невозможно. И Руслан ее точно проходил", - написал Охотин.

Упреки в Ригованове он назвал смешными, учитывая то, что некоторые официальные деятели до сих пор дают комментарии подсанкционному пророссийскому изданию "Страна.юа" и к ним "вопросов нет".

"Некоторые люди раздают интервью журналистам, которые в 2019 году продвигали телемост "Надо поговорить, совместно с каналом Россия 1". Считаю упреки в сторону человека, получившего назначение после службы на фронте, спланированной информационной кампанией", - подчеркнул эксперт.