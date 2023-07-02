Охотін: Відсторонення Ригованова з посади у Міноборони — подвійні стандарти

Руслана Ригованова відсторонили з посади в.о. директора Департамента ресурсного забезпечення Міноборони через, ймовірно, сплановану кампанію проти нього.

Про це у Facebook написав експерт, політтехнолог Петро Охотін .

Як повідомлялось раніше, 28 червня Руслана Ригованова призначили в.о. директора Департамента ресурсного забезпечення Міноборони. За 3 дні після призначення, 1 липня, Міноборони повідомило про відсторонення його від посади через появу «контраверсійного роду інформації». Зокрема, йдеться про участь Ригованова в ефірах російських ЗМІ кількарічної давнини.

"Чомусь критики зовсім упускають той факт, що Руслан ще 24 лютого 2022 року пішов добровольцем на війну. Служив у спецпідрозділі "Хорт". Призначення Ригованова керівником Департамента забезпечення — гарний хід. Він військовий, який знає, що потрібно армії і що таке окопів війна. Отримати таку посаду без спецперевірки неможливо. І Руслан її точно проходив", — написав Охотін.

Закиди до Ригованова він назвав смішними, враховуючи те, що деякі офіційні діячі досі дають коментарі підсанкційному проросійському виданню "Страна.юа" і до них "питань нема".

"Деякі люди роздають інтерв’ю журналістам, які у 2019 році просували телеміст "Надо поговорить, спільно з каналом "Россия 1". Вважаю закиди в бік людини, яка отримала призначення після служби на фронті, спланованою інформаційною кампанією", — наголосив експерт.