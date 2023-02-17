Павелко продолжает руководить УАФ и избирается в УЕФА: в Ассоциации опровергли его отстранение по решению суда

Сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуроров, которые просили временно отстранить от занимаемых должностей президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого на два месяца. Суд в удовлетворении ходатайства в части сроков прокурорам отказал, вынеся определение об отстранении на один месяц. Но и это определение не вступает в законную силу, потому что определены сроки на его обжалование. Поэтому Павелко и Записоцкий продолжают выполнять свои должностные обязанности. Об этом рассказали в УАФ.

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"Опубликованная в СМИ информация об отстранении Президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности на один месяц является манипулятивной и не соответствует действительности. Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности Президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности Президента УАФ. Обжалование же сегодняшнего определения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию", - говорится в заявлении Ассоциации.

Само же сегодняшнее решение Печерского райсуда в УАФ назвали необоснованным и противоречащим Уставам УЕФА и ФИФА, "запрещающим вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций".

"Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности Украинской ассоциации футбола, а потому очевидно, что направлено оно исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом, в частности, и в глазах международного футбольного сообщества накануне выборов членов Исполкома УЕФА", – отметили в Ассоциации.

Появление "незаконного и юридически безосновательного решения Печерского суда" в УАФ назвали "подтверждением того факта, что давление на руководство ассоциации осуществляется искусственно" и "лишить Украину представительства в УЕФА".

В Ассоциации также подчеркнули, что, несмотря на давление, Павелко вчера стал единственным официальным кандидатом от Украины на выборах членов Исполкома УЕФА.