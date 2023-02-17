Павелко й надалі керує УАФ та обирається в УЄФА: в Асоціації спростували його відсторонення за рішенням суду

Сьогодні Печерський районний суд м. Києва розглянув клопотання прокурорів, які просили тимчасово відсторонити від займаних посад президента УАФ Андрія Павелка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького на два місяці. Суд у задоволенні клопотання в частині термінів прокурорам відмовив, винісши ухвалу про відсторонення на один місяць. Але і ця ухвала не набирає законної сили, бо визначені терміни на її оскарження. Тож і Павелко і Запісоцький продовжують виконувати свої посадові обов’язки. Про це розповіли в УАФ.

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"Опублікована в ЗМІ інформація про відсторонення Президента УАФ Андрія Павелка від займаної посади на один місяць є маніпулятивною та не відповідає дійсності. Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки Президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора. Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді Президента УАФ. Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції", - йдеться в заяві Асоціації.

Саму ж сьогоднішню ухвалу Печерського райсуду в УАФ назвали необґрунтованою і такою, що суперечить Статутам УЄФА та ФІФА, "які забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій".

"Вказане рішення Печерського суду не матиме жодних правових наслідків для діяльності Української асоціації футболу, а тому, очевидно, що спрямоване воно виключно на дискредитацію керівництва асоціації та українського футболу в цілому, зокрема, і в очах міжнародної футбольної спільноти напередодні виборів членів Виконкому УЄФА", - зауважили в Асоціації.

Появу "незаконного та юридично безпідставного рішення Печерського суду" в УАФ назвали "підтвердженням того факту, що тиск на керівництво асоціації здійснюється штучно" та з метою "позбавити Україну представництва в УЄФА".

В Асоціації також підкресли, що попри тиск, Павелко учора став єдиним офіційним кандидатом від України на виборах членів Виконкому УЄФА.