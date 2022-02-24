По всей Украине очереди в банкоматы: как можно снять наличные

С 5 утра по всей Украине у отделений банков и банкоматов выстроились очереди - украинцы спешат снять наличные. Рассказываем, как и где это сделать быстрее

В городах по всей Украине с раннего утра начали выстраиваться украинцы, которые пытаются снять наличные. В Киеве в некоторых районах очереди достигали 10 и более метров. По предварительной информации, банковские отделения продолжают работать в обычном режиме - откроются с 9 утра. Однако перед тем, как идти в отделение, рекомендуется туда позвонить -- сотрудники банка подскажут, как снять наличные быстрее.

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