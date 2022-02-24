По всій Україні черги до банкоматів: як можна зняти готівку

З 5 ранку по всій Україні біля відділень банків та банкоматів вишикувалися черги - українці поспішають зняти готівку. Розповідаємо, як і де це зробити швидше

У містах по всій Україні з раннього ранку почали вишиковуватися українці, які намагаються зняти готівку. У Києві в деяких районах черги сягали 10 і більше метрів. За попередньою інформацією, банківські відділення продовжують працювати у звичайному режимі – відкриються з 9 ранку. Однак перед тим, як іти у відділення, рекомендується туди зателефонувати - співробітники банку підкажуть, як зняти готівку швидше.

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