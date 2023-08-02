Пока глава украинского футбола в СИЗО, россияне наращивают свое влияние в УЕФА

В УЕФА избрали 15 представителей страны-агрессора. Об этом сообщается в материалах исполнительного комитета УЕФА.

На административных должностях Союза европейских футбольных ассоциаций будут работать сразу 15 россиян, сообщает сайт УЕФА. И хотя руководящие органы УЕФА официально осуждают военную агрессию России против Украины, за последние несколько месяцев, действия европейского футбольного союза явно демонстрируют смягчение санкционной политики по отношению к россиянам.

Сначала к европейским турнирам допустили российского арбитра, чего не было с начала войны.

Позже, в УЕФА не приняли никаких действий против россиян за включение крымских клубов в чемпионаты России. Хотя сам же УЕФА ранее запретил россиянам это делать.

Теперь же стало известно о том, что УЕФА не только переизбрала 6 россиян на должности в своих административных органах, но и выбрала еще 6 новых представителей россии. Таким образом, согласно данным официального сайта УЕФА, сразу 15 представителей рф попали в комитеты Союза на следующий цикл, который продлится с 2023 по 2027 год. Среди фамилий избранных - ряд одиозных лиц: оставшийся среди почетных президентов Cоюза Вячеслав Колосков, Александр Дюков – президент РФС, Александр Медведев из Зенита, генсек РФС Максим Мирофанов.

Все перечисленные события произошли за последние полтора месяца и начались они буквально сразу после того, как по решению Шевченковского районного суда Львова к президенту УАФ Андрею Павелко была применена мера пресечения в виде безальтернативного ареста. Таким образом единственный в УЕФА член Исполкома от Украины был лишен возможности коммуникации с европейским футбольным органом, а соответственно и влияния на процесс наращивания россиянами своего в УЕФА влияния.

Аналогично, в СИЗО также находится сейчас и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, который в европейской организации занимает пост второго вице-заместителя председателя комитета по лицензированию клубов.

В свете таких событий можно прогнозировать дальнейшее поэтапное ослабление антироссийских настроений в УЕФА и много вероятный окончательный возврат команд рф в международные европейские турниры уже в ближайшем будущем. Об этом в россии заявляют уже открыто.

Повлиять на ситуацию и заблокировать перспективы страны-террориста отменить футбольные санкции, очевидно, мог бы разве, что президент Украины Владимир Зеленский, который лично знаком с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Напомним, что Украина получила право участия в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведения ЧС-2030. И тогда этому событию предшествовал как раз личный разговор Зеленского с Чефериным.

Также президенты Украины и УЕФА ранее общались и о содействии европейского футбольного органа в вопросах освобождения из российского плена украинских спортсменов.