Поки голова українського футболу у СІЗО, росіяни збільшують свій вплив в УЄФА

В УЄФА обрали 15 представників країни-агресора. Про це повідомляється у матеріалах виконавчого комітету УЄФА.

На адміністративних посадах Спілки європейських футбольних асоціацій працюватимуть одразу 15 росіян, повідомляє сайт УЄФА. І хоча керівні органи УЄФА офіційно засуджують військову агресію Росії проти України, за останні кілька місяців дії європейського футбольного союзу явно демонструють пом'якшення санкційної політики щодо росіян.

Спочатку до європейських турнірів допустили російського арбітра, чого не було від початку війни.

Пізніше в УЄФА не вжили жодних дій проти росіян за включення кримських клубів до чемпіонатів росії. Хоча сам УЄФА раніше заборонив росіянам це робити.

Тепер стало відомо про те, що УЄФА не лише переобрала 6 росіян на посади у своїх адміністративних органах, а й обрала ще 6 нових представників росії. Таким чином, за даними офіційного сайту УЄФА, відразу 15 представників Росії потрапили до комітетів Союзу на наступний цикл, який триватиме з 2023 по 2027 рік. Серед прізвищ обраних - низка одіозних осіб: В'ячеслав Колосков, що залишився серед почесних президентів Cоюзу, Олександр Дюков - президент РФС, Олександр Медведєв із Зеніту, генсек РФС Максим Мирофанов.

Усі перелічені події відбулися за останні півтора місяці і почалися вони буквально відразу після того, як за рішенням Шевченківського районного суду Львова до президента УАФ Андрія Павелка було застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту. Таким чином, єдиний в УЄФА член Виконкому від України був позбавлений можливості комунікації з європейським футбольним органом, а відповідно і впливу на процес нарощування росіянами свого в УЄФА впливу.

Аналогічно, у СІЗО також зараз і генеральний секретар УАФ Юрій Записоцький, який у європейській організації обіймає посаду другого віце-заступника голови комітету з ліцензування клубів.

У світлі таких подій можна прогнозувати подальше поетапне ослаблення антиросійських настроїв в УЄФА і багато можливе остаточне повернення команд Росії в міжнародні європейські турніри вже в найближчому майбутньому. Про це в Росії заявляють вже відкрито.

Вплинути на ситуацію та заблокувати перспективи країни-терориста скасувати футбольні санкції, вочевидь, міг би хіба що президент України Володимир Зеленський, який особисто знайомий із президентом УЄФА Олександром Чеферіним.

Нагадаємо, що Україна отримала право участі у спільній заявці з Іспанією та Португалією на проведення НС-2030. І тоді цій події передувала саме особиста розмова Зеленського з Чеферіним.

Також президенти України та УЄФА раніше спілкувалися і про сприяння європейського футбольного органу у питаннях звільнення з російського полону українських спортсменів.