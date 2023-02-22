"Пока только шантаж": Ермак отреагировал на ядерные угрозы Кремля

В Офисе президента Украины считают, что ядерные угрозы со стороны России являются лишь шантажом, а президент страны-агрессора Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это только шантаж… Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", – отметил он.

Ермак подчеркнул, что Путин опасается ответа Альянса на применение ядерного оружия.

"Он знает, что в конфликте с НАТО у России нет шанса", - добавил руководитель Офиса президента.

Напомним, Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.

Президент США Джо Байден считает, что решение Путина является "большой ошибкой".