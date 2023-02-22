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"Пока только шантаж": Ермак отреагировал на ядерные угрозы Кремля
В Офисе президента Украины считают, что ядерные угрозы со стороны России являются лишь шантажом, а президент страны-агрессора Владимир Путин опасается возможной реакции НАТО на применение ядерного оружия.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".
"Ядерный шантаж происходит постоянно, но мы считаем, что это только шантаж… Человек, который сидит за шестиметровым столом, возможно, не беспокоится за судьбу других, но боится за себя", – отметил он.
Ермак подчеркнул, что Путин опасается ответа Альянса на применение ядерного оружия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Он знает, что в конфликте с НАТО у России нет шанса", - добавил руководитель Офиса президента.
Напомним, Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.
Президент США Джо Байден считает, что решение Путина является "большой ошибкой".
США и Россия подписали договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЧ) и тяжелых бомбардировщиков. (ВБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЧ и ВБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.