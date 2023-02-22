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Байден впервые прокомментировал решение России о приостановке договора о ядерном оружии
Решение президента страны-агрессора Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является большой ошибкой.
Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет агентство AP.
"Большая ошибка", - сказал президент США о решении Москвы.
Отметим, это первый комментарий Байдена после того, как Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.
США и Россия подписали договор об СНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления в силу документа и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЧ) и тяжелых бомбардировщиков. (ВБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЧ и ВБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предусматривает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Вашингтон и Москва продлили соглашение на максимально возможные пять лет.