Байден впервые прокомментировал решение России о приостановке договора о ядерном оружии

Решение президента страны-агрессора Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является большой ошибкой.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет агентство AP.

"Большая ошибка", - сказал президент США о решении Москвы.

Отметим, это первый комментарий Байдена после того, как Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это решение крайне неудачным и безответственным.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие представители руководства страны-агрессора ведут себя как террористы и делают соответствующие заявления. К этой же риторике относятся и угрозы Путина в отношении ядерного оружия.