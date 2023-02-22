Байден вперше прокоментував рішення Росії про призупинення договору про ядерну зброю

Рішення президента країни-агресора Володимира Путіна про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою.

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Про це заявив президент США Джо Байден, пише агентство AP.

"Велика помилка", - сказав президент США про рішення Москви.

Зазначимо, це перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення вкрай невдалим та безвідповідальним.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський лідер Володимир Путін та інші представники керівництва країни-агресора поводять себе як терористи і роблять відповідні заяви. До цієї ж риторики відносяться і погрози Путіна щодо ядерної зброї.