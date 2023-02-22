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Байден вперше прокоментував рішення Росії про призупинення договору про ядерну зброю
Рішення президента країни-агресора Володимира Путіна про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою.
Про це заявив президент США Джо Байден, пише агентство AP.
"Велика помилка", - сказав президент США про рішення Москви.
Зазначимо, це перший коментар Байдена після того, як Путін оголосив, що Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення вкрай невдалим та безвідповідальним.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що російський лідер Володимир Путін та інші представники керівництва країни-агресора поводять себе як терористи і роблять відповідні заяви. До цієї ж риторики відносяться і погрози Путіна щодо ядерної зброї.
США та Росія підписали договір про СНО у 2010 році. Згідно з його умовами, кожна зі сторін скорочує свої стратегічні наступальні озброєння таким чином, щоб через сім років після набуття чинності документом і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та важких бомбардувальників (ВБ), 1550 боєзарядів на них, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ВБ. Дія договору, розрахована на 10 років, закінчувалася 5 лютого 2021 року, проте документ передбачає можливість продовження за спільною згодою сторін. У лютому 2021 року Вашингтон і Москва продовжили угоду на максимально можливі п'ять років.