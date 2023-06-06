Политик из Днепра Святослав Олейник стал «героем» материалов о коррупции в словацких СМИ

Святослав Олейник, экспредседатель Днепропетровского облсовета, за несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения написал заявление о сложении полномочий депутата облсовета и бежал в Словакию, воспользовавшись паспортом другой страны.

Находясь в Словакии, он оказывает существенное влияние на негативные представления словаков об украинцах, пишет Telegraf.

В Словакии он уже приступил к строительству собственного двухэтажного дома в заповедной зоне вблизи Национального парка Большая Фатра, но, как пишет Telegraf, об Олийныке в этой стране знают уже давно. И в основном эти знания не украшают Украину.

«Мы проверили, что о нем пишут в словацких СМИ. Выяснилось, что материалы о Святославе Олейнике у словацких медиа связаны с коррупционными темами», - говорится в публикации.

Так, как выяснил Telegraf, еще в 2016 году авторитетное местное издание Trend посвятило ему ряд публикаций, одна из которых вышла под названием: «Бизнес в Словакии привлекает украинцев, у которых были проблемы с правоохранителями дома».

Словаки прямо указывали на отношение Олейника к Коломойской и даже к поддержке в Украине организованной преступной группировки, причастной к похищениям людей и убийству сотрудника СБУ.

«Тогда Олейник сбежал из Украины в Словакию», – цитирует Telegraf словацкое медиа.

В другой словацкой публикации об Олейнике речь идет о его связях со словацкой компанией Arograf, которая «стала партнером одной из компаний, связанной с окружением Коломойского на Днепропетровщине и являющейся фигурантом коррупционных дел при строительстве дорог в области».

Владелицей Arograf, как выяснили словацкие журналисты, гражданская жена Олейника, Ирина Гуназа.